Esporte: Jardim Otawa e Pimentas recebem projeto esportivo “Areninhas” do Governo do Estado

Os bairros Jardim Otawa e Pimentas recebem até o final deste ano os espaços do projeto esportivo “Areninhas”, do Governo do Estado. Nestes espaços contém campo de futebol society, quadra de basquete 3×3, arquibancada e iluminação de LED é instalado em até 15 dias. Segundo apuração do HOJE, as áreas destinadas para a implantação desta iniciativa precisam que a Prefeitura realize as adequações necessárias exigidas pelo Executivo Estadual.



Cada “Areninha” tem investimento de R$ 315 mil, totalizando R$ 9,7 milhões de recursos do Governo do Estado de São Paulo em novos espaços esportivos. Em parceria com os municípios (que disponibilizam o terreno e a base com ligações de água e energia elétrica), a Secretaria de Esportes implanta a “Areninha” em até 15 dias após o início das obras. Com materiais modulares, a Prefeitura pode inclusive mudar o local do equipamento de acordo com as necessidades da cidade.



O secretário de Esportes do Estado, Aildo Ferreira, comentou a importância do novo projeto. “Há uma carência por espaços esportivos em muitos locais, e as “Areninhas” contemplam essa demanda de forma rápida, barata e com fácil manutenção para os municípios”, explicou Ferreira.



Guarulhos está entre as 31 cidades que foram contempladas com esta proposta. A reportagem obteve a informação de que o espaço localizado no Jardim Otawa já está garantido e não há possibilidade de cancelamento por conta da publicação em Diário Oficial e a assinatura do respectivo contrato. Em relação ao espaço no bairro dos Pimentas, ainda aguarda a assinatura do contrato, que deve ocorrer após o processo eleitoral de novembro.



“É um módulo muito rápido, tecnológico e eficiente. Os convênios estão assinados e os espaços prontos para serem inaugurados ainda neste ano. Os municípios que não tiveram tempo hábil e até oportunidade de finalizar a instrução processual vamos manter e depois do período eleitoral concluir o processo”, concluiu.