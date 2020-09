O céu com nebulosidade nesta sexta-feira (18), anuncia o início da mudança do tempo para o fim de semana. Diferente do anterior, a previsão é de chuva já a partir da tarde deste sábado (19). Segundo o Climatempo, a mínima será de 16ºC e a máxima de 33ºC, com sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite.

A passagem de uma frente fria no domingo (20) provoca queda na temperatura sendo a mínima de 13°C e a máxima de 20°C, e as chuvas podem variar de fracas a moderadas.