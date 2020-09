Cidade: Rocam encaminha ao 1º DP de Guarulhos homem preso por cultivo de maconha em Arujá

Da Redação

A Polícia Militar prendeu um homem, de 29 anos, após encontrar uma plantação de maconha em sua residência. A ação aconteceu nesta segunda-feira (28), na Estrada Municipal, em Arujá, na região metropolitana de São Paulo. No local foram encontradas duas estufas com cerca de 15 pés da droga em cada. Posteriormente, o homem foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Guarulhos, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.



Uma equipe da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), do 31° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), recebeu a informação de possível cultivo da droga e foi até o local verificar. Ao chegarem no endereço, os pms logo visualizaram estufas no fundo da residência e sentiram forte odor de maconha.



Dentro do local, os policiais encontraram duas estufas com aproximadamente 15 pés de maconha cada e um homem, no lado externo. Em busca pessoal, com ele foi localizado R$ 140 e um celular. Próximo ao homem também foi encontrado um pote com sementes germinadas. Questionado, o suspeito confessou que toda a plantação era sua e que revendia as drogas por meio de aplicativo de mensagens de celular.



Em continuidade às buscas, no quarto do homem a PM localizou mais dez recipientes de vidro com maconha pronta para o consumo, além de um pote contendo sementes secas e um papel com anotações. Também foram encontradas duas balanças de precisão, embalagens plásticas, cigarros de maconha, R$ 100 em espécie, sete dólares e 100 bolívares venezuelano.



Toda droga foi apreendida para perícia e o restante do material e dinheiro recolhidos. O homem foi preso em flagrante e levado à Delegacia Sede do município, onde foi indiciado. A ocorrência foi registrada como plantas que constituam matéria-prima para a preparação de drogas e qualquer objeto destinado a fabricação, preparo, produção ou transformação de drogas.