Chuva provoca alagamentos na capital e região metropolitana tem ventos de até 87km/h

Todas as regiões da capital estão em estado de atenção para alagamentos na tarde desta terça-feira (20) pelo segundo dia seguido, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo. A situação é mais grave nas regiões da Sé, Ipiranga e Casa Verde, que estão em estado de alerta.

De acordo com o CGE há 19 pontos de alagamentos na capital às 16h30. O instituto registrou o transbordamento de dois córregos: o do Mandaqui, na avenida Engenheiro Caetano Álvares, na Zona Norte, desde as 15h20; e o Saracura, na altura do número 200 na avenida 9 de Julho, na Zona Sul, desde as 16h. Também na Zona Norte, a enxurrada invadiu um dos acessos à estação Santana da Linha 1-Azul do Metrô.

O CGE verificou ainda ventos de 87km/h no Aeroporto de Cumbica, às 14h16.

Já o Corpo de Bombeiros de São Paulo recebeu 38 chamados para enchentes, a maioria na Zona Norte, além de nove ocorrências de queda de árvores e três desabamentos.

Em Guarulhos, Arujá e Mairiporã, na Grande São Paulo, o registro é de chuva leve com pontos moderados.

Por volta das 13h uma forte descarga elétrica danificou a rede aérea da linha 11-Coral da CPTM entre as estações Tatuapé e Itaquera. A linha opera com velocidade reduzida entre Luz e Estudantes e a previsão é que o serviço seja normalizado até 19h30.