Covid-19: CEU Bonsucesso recebe mutirão de testes para Coronavírus nesta quinta-feira

Da Redação

[email protected]



Nesta quinta e sexta-feira, dias 22 e 23, o mutirão de testes rápidos para o diagnóstico da covid-19 será realizado no CEU Bonsucesso, situado na avenida Paschoal Thomeo s/nº (Bonsucesso). Destinada às pessoas assintomáticas (sem sintomas) e com idade superior a dois anos de idade, a testagem será feita das 9 às 15 h, por meio da distribuição de senhas. Para realizar o exame é necessário levar documento identidade e cartão SUS.



O exame é feito através de uma picada no dedo e o resultado fica pronto em aproximadamente 40 minutos. Em quatro dias de mutirão realizados este mês: o primeiro no Bosque Maia (dias 08 e 09) e, o segundo, no CEU Continental (dias 16 e 16) foram coletados 8.201 testes, sendo 1.360 reagentes para o novo coronavírus (16,58%) e 6.841 não reagentes.



Na próxima semana, dias 29 e 30 de outubro, será a vez do CEU Paraíso/Alvorada (rua Dom Silvério, s/nº – Vila Paraíso) receber a última rodada do mutirão, das 9 às 15 h. Para a realização de mais essa testagem, Guarulhos recebeu 20 mil exames do Ministério da Saúde. Provenientes do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), da Fiocruz, eles identificam as imunoglobulinas IgG (que aponta se a pessoa já teve contato com o novo coronavírus) e também a IgM, que mostra a presença do vírus ativo no organismo no momento da coleta.