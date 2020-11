UNG oferece 100 vagas para acompanhamento nutricional

A Universidade UNIVERITAS Itaquaquecetuba está com inscrições abertas para 100 vagas gratuitas para acompanhamento nutricional à população. Os atendimentos serão realizados pelos alunos do 8º período do curso de Nutrição, supervisionados pelos nutricionistas da Instituição. As consultas presenciais acontecerão a partir do dia 17 de novembro e cada sessão terá duração de 30 minutos.

Os atendimentos são voltados para idosos, crianças acima de 5 anos, portadores de doenças crônicas, obesos, praticantes de atividades físicas e para reeducação alimentar. O serviço é individual e conta com exames antropométricos, que estudam as medidas e percentual de gordura corporal para avaliação nutricional.

Segundo a nutricionista da Universidade UNIVERITAS, Bruna Vitoria Neves, o contato com um profissional é fundamental neste momento pós-pandemia. “Uma alimentação saudável e balanceada proporciona uma recuperação eficaz dos exageros e ausência de atividades físicas proporcionado pelo período da quarentena”, explica.

A Universidade está localizada na Avenida Uberaba, 251 – Vila Virginia, Itaquaquecetuba. As inscrições devem ser feitas até o dia 15 de novembro, pelo site: extensao.ung.br.

Serviço

Acompanhamento Nutricional

Av. Uberaba, 251 – Vila Virginia

Inscrições: extensao.ung.br

Telefone: (11) 2464-1700 – Ramal 1510011