Eleições 2020: Candidato à vereador pelo PL é baleado no Taboão, mas não corre risco de morte

Da Redação

Ricardo Moura, candidato à vereador pelo PL, foi surpreendido nesta segunda-feira (09) ao levar dois tiros enquanto fazia uma transmissão ao vivo, através, de uma plataforma da rede social, no bairro Taboão. Moura foi levado ao Hospital Geral de Guarulhos (HGG) e não corre risco de morrer. Ele foi baleado no braço e perna esquerdos.

Quem também estava no local era a candidata Adriana Afonso (PL), que disputa a corrida eleitoral para o Paço Municipal. De acordo com informações obtidas pelo HOJE, ao ouvir os estampidos de bala, ela optou por se proteger dentro do veículo em que se encontrava. O fato ocorreu na rua Santo Antônio do Aventureiro, próximo da praça Oito de Dezembro, na região do Taboão. No local é realizada pela Prefeitura obra de contenção e drenagem.