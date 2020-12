Raio atinge pista do Aeroporto de Viracopos e atrasa oito voos, um deles foi desviado para Guarulhos

Um raio atingiu a pista do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), e a fechou para pousos e decolagens por 57 minutos na tarde desta segunda-feira (28). Segundo funcionários do aeroporto, as operações foram retomadas às 14h47 sem nenhuma aeronave danificada.

Uma descarga elétrica atingiu a pista às 13h43 e, sete minutos depois, a operação do aeroporto foi suspensa para reparar o asfalto. Oito voos atrasaram e um avião de transporte que estava devido a terra foi desviado para o Aeroporto de Guarulhos. Nenhum voo foi cancelado.

De acordo com Viracopos, o impacto na operação foi pequeno porque há menos demanda do aeroporto na segunda-feira. Ele surgiu após 40 minutos. Além disso, a pista foi limpa antes de retomar as operações. O buraco tinha cerca de 80 centímetros de diâmetro.

Pela primeira vez, a concessionária Aeroportos Brasil, administradora de Viracopos, registrou um problema de pista causado por um raio. O aeroporto possui para-raios nos prédios administrativos, no terminal e na torre de controle.