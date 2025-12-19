Natal 2025 traz luzes, cores e alegria a cidades da Região de Campinas







Papai Noel, na companhia de outros personagens natalinos e infantis, desfilam nas ruas de onze cidades na Região Metropolitana de Campinas. As luzes se acendem, praças e ruas estão decoradas com temas da época, juntando tradição e o melhor das brincadeiras, para a alegria das famílias. Foi pensando nisso que a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) selecionou esses destinos para reforçar o quanto o interior paulista se fortalece cultural, turística e economicamente a cada ano.

Americana

Com agenda que segue do dia 05 a 20 de dezembro, a programação gratuita dos “Encantos e Luzes de Natal 2025”, em Americana, conta com decorações natalinas, atividades artísticas e musicais. Haverá também premiação na decoração de Natal envolvendo residências e comércios. O Papai Noel marca presença na área central da cidade. O espetáculo de luzes tem lugar na Praça Comendador Muller e na região do Portal Princesa Tecelã, logo na entrada do município. Dentre os atrativos estão também concertos de piano, mostra multicultural no Senac, orquestra sinfônica e o Coral Glorificantus que encerra o festival.

Amparo

Na programação do “Natal Amparo 2025”, os diversos eventos permeiam o mês de dezembro, de 05 a 23, tendo entre eles a Vila Encantada de Noel, o Show Natal Encantado, com projeção mapeada, desfile de personagens natalinos, a Casa do Papai Noel, o espetáculo Coração do Brasil, o Soul Natal in Jazz, a Noite dos Corais, apresentações diversas de violão, bandas de escolas de arte, espetáculo A Bailarina e o Soldadinho de Chumbo, Som Black Dança, Duendes Cantores, espetáculo O Quebra-Nozes e feiras de artesanato. No dia 31, a queima de fogos sem estampido fecha o ano e celebram a chegada de 2026, no Cristo Redentor.

Araras

O “Natal 2025 Araras” começou no dia 05 de dezembro, estendendo sua programação até o dia 23. Desde apresentações especiais de Natal, Casa do Papai Noel no coreto, shows musicais e espetáculos teatrais natalinos. A Orquestra de Violeiros encerra o festival que é gratuito e para todos os públicos.

Capivari

Na cidade, a programação do “Natal Encantado” está cheia de luzes e cores. A Vila de Natal seguirá aberta diariamente até o dia 22 de dezembro. Os shows musicais também são destaque, com a banda Tokaya e outros artistas e grupos regionais que prometem animar o público todas as noites, sempre a partir das 20h. Haverá também presépio especial, e a parada de Natal “Desfile Sonho Mágico” encanta as ruas da cidade. A programação de fim de ano na cidade segue até o dia 31 de dezembro.

Casa Branca

Os eventos de fim de ano na cidade de Casa Branca vão de 15 a 21 de dezembro. A Orquestra Casa Branca com a regência do maestro Agenor Ribeiro Neto encantam os visitantes, junto do Musical Biré. Na programação há também a peça “As Relíquias da Magia: o Julgamento do Grinch”, com o Grupo Tia Gabi, a apresentação musical Samba de Casinha e o Coral Musical de Casa Branca, na Igreja da Matriz. No encerramento do festival quatro bandas locais prometem agitar o público.

Conchal

O “Natal Iluminado Praça da Fonte”, que fecha o ano de Conchal em 2025, traz em sua programação o cortejo pelas ruas da cidade, chegada do Papai Noel à Praça da Fonte em sua carreta iluminada, além personagens natalinos e artistas circenses da Trupe Soróska. O local também é o atrativo principal com sua iluminação especial e está pronta para receber o público com shows, bandas locais e regionais e a queima de fogos. Os festejos vão de 06 a 31 de dezembro.

Espírito Santo do Pinhal

A programação do “Natal na Serra”, que vai de 10 a 23 de dezembro, tem atrações como a Chegada do Papai Noel, na Praça da Independência, além de diversos shows musicais itinerantes. A Parada de Natal “O Grande Circo do Papai Noel”encanta o público, na Rua José Bonifácio. O Papai Noel e seu cortejo estarão por várias ruas da cidade, com seus personagens natalinos e paradas para sessões de fotos. Haverá cinema itinerante de Natal e feira gastronômica especial na Praça da Independência e no dia 23, fechando os eventos, a apresentação da peça natalina de Maria Clara Machado “O Boi e o Burro no Caminho de Belém”, também na Praça da Independência.

Estiva Gerbi

O “Natal Iluminado” tem eventos que seguem de 26 de novembro a 31 de dezembro. O festival promete encantar as crianças com Chegada do Papai Noel, na Praça Central (Praça Comendador Lourenço Gerbi) que trará atrações gratuitas como o escorregador e pula-pula, além da distribuição de pipoca e algodão doce.

Holambra

A programação do “Natal Mágico de Holambra” acontece de 22 de novembro a 21 de dezembro, com atrativos que prometem encantar a todos os públicos. A Praça Bento Euzébio Tobias recebe o desfile de carros natalinos e diversas atividades artísticas. O festival também oferece peças decorativas em pontos turísticos locais e a Parada de Natal. O destaque que é novidade neste ano é a árvore de Natal com 15 metros, instalada diante do Paço Municipal. O Parque Expoflora também traz surpresas e novidades para o Natal de 2025.

Ipeúna

O “Natal Iluminado Ipeúna 2025”, acontece de 06 de dezembro a 10 de janeiro com programação especial na Praça Central. A Banda Musical e o Coral Municipal de Ipeúna prometem encantar a população. Haverá também o “Festival de Verão” que levará ao palco três bandas com estilos musicais diferentes. E no dia 23 de dezembro, a Chegada do Papai Noel virá com desfile e entrega de balas e bolas às crianças.

Itatiba

Atrações como a Chegada do Papai Noel, de helicóptero, marcam a abertura do “Natal Iluminado 2025”, em Itatiba, com o acendimento das luzes na Praça da Bandeira, Praça José Bonifácio e ruas centrais. Haverá distribuição de brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce às crianças. Outros eventos que vão encantar as noites de Itatiba são a apresentação da Orquestra D’Alba, do Conservatório, o Túnel de Luzes, o Concerto de Violão e diversos shows musicais. Toda a programação segue de 30 de novembro a 23 de dezembro.