Turismo 60+: iniciativa levará mais de 3 mil idosos para destinos do interior, capital e litoral de SP





Uma iniciativa do Governo de São Paulo, coordenada pela Secretaria de Turismo e Viagens (Setur-SP), em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) e municípios turísticos paulistas levará até abril de 2026 mais de 3 mil idosos com idade acima de 60 anos para conhecer destinos do interior, litoral e capital paulista.

O projeto nomeado como Turismo 60+ contempla viagens gratuitas de até quatro dias, com serviços inclusos de alimentação, hospedagem, passeios, seguro-viagem, guia de turismo e kit viagem (camiseta, squeeze e viseira) para grupos formados por no mínimo 30 pessoas, preferencialmente para os que não tiveram oportunidade de viajar pelo estado.

Em dezembro, quando foi realizada a primeira etapa de viagens, foi a vez de 203 viajantes vindos de Santa Lúcia, Tabapuã, capital paulista, Estiva Gerbi e Presidente Epitácio conhecer Águas de Lindóia, Serra Negra, Socorro e Mongaguá.



Em Águas de Lindoia, a programação incluiu visitas a alguns atrativos como o tradicional passeio do Bonde das Águas. O roteiro seguiu para Serra Negra, com visitas ao Museu do Café, Praça João Zelante e à réplica da Fontana di Trevi.

Em Socorro conheceram o Monumento da Maria Fumaça e uma cervejaria onde participaram de degustação de água saborizada, chope tradicional e chope de vinho. A programação ainda reservou uma visita à Feira Permanente de Malhas.

Prefeituras e organizações sociais poderão solicitar as viagens a partir de janeiro de 2026, por meio do site. Como contrapartida, o transporte deverá ser oferecido pelos municípios ou pelos próprios grupos participantes. Os interessados devem procurar a prefeitura local para se cadastrar. Cada grupo deve ter, no mínimo, 30 pessoas.



Quem são os viajantes 60+ e sua importância para o turismo



No Brasil, os 60+ representam 15% dos turistas domésticos e 10% dos internacionais. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a população idosa deve dobrar até 2050, e o mercado voltado a esse público já movimenta US$ 15 trilhões por ano no mundo.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), até 2030 a população idosa deverá ultrapassar a jovem, tornando-se o segmento mais numeroso da pirâmide etária brasileira. Os viajantes da chamada “Geração Prateada”, com mais independência financeira e qualidade de vida, passaram a realizar até três viagens por ano, de acordo com a Associação Brasileira das Agências de Viagens (ABAV-SP).

O turista sênior apresenta um perfil diverso: há quem prefira viajar sozinho ou em grupo, os entusiastas de roteiros de aventura, os interessados em circuitos culturais e aqueles que buscam meios de hospedagem e transporte mais inclusivos e confortáveis.



Capacitação para os agentes de viagem



Em 2024, foram realizadas seis edições do RoadShow 60+ SP, evento itinerante de capacitação para aprimorar o atendimento ao público sênior. A iniciativa é promovida pela Setur-SP em parceria com a revista Melhor Viagem 60+. Ao todo, mais de 850 profissionais participaram das etapas do evento. A primeira rodada de capacitações ocorreu em Santo André, em julho, seguida por Botucatu e Andradina (agosto), Franca e São Carlos (setembro), encerrando 2025 com Mogi das Cruzes (outubro).