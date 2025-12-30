Guia prático do Réveillon na Paulista, confira todos os detalhes e recomendações do show da virada





A Prefeitura de São Paulo apresenta um guia prático do Réveillon na Paulista com informações relevantes para o público que vai à festa, que acontece de quarta (31) para quinta-feira (1). A abertura da Avenida Paulista ao público será às 13h, com a programação oficial de apresentações musicais a partir das 13h30.

Ao todo serão 14 horas de shows com alguns dos maiores nomes da música brasileira tocando de graça para a população. A programação abre com a força da música religiosa, seguida de nomes como João Gomes, Belo, Latino e muito sertanejo, além de uma pausa para 15 minutos da maior queima de fogos silenciosos já registrada em São Paulo.

Confira a programação e os horários das apresentações musicais:

13h30 – Colo de Deus

14h – Frei Gilson

15h30 – Padre Marcelo Rossi

17h20 João Gomes

18h40 – Belo

20h – Maiara e Maraísa

21h30 – Ana Castela

23h20 – Simone Mendes (intervalo para os 15 minutos da maior queima de fogos silenciosos já registrada em São Paulo)

1h40 às 2h40 – Latino

Orientações gerais

Evite bolsas grandes, opte por pochetes ou doleiras, cuide dos seus pertences, confira os horários dos seus shows favoritos antecipadamente e combine pontos de encontro com seus amigos e família. O evento contará com a presença de ambulantes uniformizados que comercializam bebidas alcoólicas e não alcoólicas, além de comidas.

O que levar: Leque; bilhete único; documentos de identificação; garrafinha de água, copo térmico, latinhas; alimentos industrializados (lacrados); latas abertas para consumo individual; remédio de uso pessoal (com receita, se necessário); capas de chuva; itens de higiene pessoal (desodorante roll-on, lenços umedecidos e afins); mochilas; bolsas pequenas; cadeiras de rodas e carrinhos de bebê (passam por vistoria).

O que NÃO pode levar: Objetos cortantes, pontiagudos ou de vidro; capacete; guarda chuva; caixa de som; sprays em geral; skates, patinetes e afins; cooler e caixas de isopor; bicicletas e similares; fogos de artifício, explosivos e inflamáveis; armas de fogo ou armas brancas, e bastão de selfie.

Fechamento das ruas e acesso ao show

A Avenida Paulista, a Alameda Santos e a Alameda São Carlos do Pinhal serão fechadas integralmente para garantir melhor operação, segurança e fluidez do público. Os bloqueios começam às 00h do dia 31 e seguem até a primeira hora do dia 2 de janeiro, proporcionando condições mais seguras para a circulação de pedestres e para o trabalho das forças de segurança. O acesso ao show pode ser feito por todas essas vias.

As unidades hospitalares localizadas no entorno receberão um tratamento especial, com faixas acessíveis e reversíveis para permitir o acesso de ambulâncias e usuários aos serviços de saúde, em ação integrada entre CET, Polícia Militar e GCM.

Pontos de apoio

A Prefeitura estruturou uma ampla operação integrada envolvendo segurança, saúde, limpeza urbana e mobilidade. Na área de segurança, a Polícia Militar empregará 1.950 policiais na operação do Réveillon da Paulista, utilizando drones, torres de observação, policiais infiltrados e 200 câmeras com reconhecimento facial. A Guarda Civil Metropolitana reforçará o patrulhamento com mais de 1.100 agentes, apoio de 9.000 câmeras do Smart Sampa, 400 viaturas, canil e Smart Bus, além de operações específicas durante o Ano Novo. Também serão mobilizados 1500 seguranças privados.

A limpeza urbana também recebe uma operação especial, com 550 agentes destacados exclusivamente para a Avenida Paulista durante o Réveillon. As equipes utilizarão água de reuso e reforçarão a coleta seletiva com contêineres e pontos de entrega voluntária.

Na área da saúde, o evento contará com sete postos de atendimento distribuídos pela Paulista, ambulâncias e UTIs móveis, integração com unidades de pronto atendimento que funcionam 24 horas e uma Sala de Situação que monitora, em tempo real, todas as demandas por meio do sistema Smart Sampa.

Para facilitar os deslocamentos no Réveillon, haverá uma operação com 500 ônibus, 46 linhas e mais de 70 técnicos da SPTrans monitorando o sistema em campo. A CET mobilizará 290 agentes, 90 viaturas e mais de 1.400 cavaletes para realizar as interdições necessárias tanto para a São Silvestre quanto para o evento da Paulista.

Acessibilidade

Durante a festa, haverá uma área para pessoas com deficiência no palco principal da Av. Paulista e ao longo de toda a programação, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC) realiza atendimentos e campanhas de proteção, incluindo operações do protocolo Não Se Cale, acolhimento a mulheres em situação de violência e atuação do PROCON Paulistano.

Além disso, 500 agentes de turismo estarão presentes em toda a avenida para a orientação dos visitantes. A iniciativa tem como objetivo auxiliar as pessoas com informações relevantes, como localização de pontos importantes, horários de shows, e orientações gerais sobre o evento.