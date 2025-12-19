Confira as atrações natalinas de Ribeirão Preto, Franca e Barretos e escolha seu destino para celebrar o Natal em família







A temporada de Natal chegou com uma série de atrações que prometem encantar moradores e visitantes. “O Natal é uma das épocas mais bonitas do ano. Com decorações especiais, luzes, atrações culturais e atividades para toda a família, os destinos paulistas estão preparados para receber, de braços abertos, as famílias”, afirma Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo.

Brodowski

A terra de Portinari realiza o “Natal na Terra das Artes” de 26 de novembro a 31de dezembro com decoração nas principais praças, Parada de Natal, Caravana, chegada do Papai Noel e apresentações musicais. A 350 quilômetros da capital e a 60 quilômetros de Franca, o município também realiza a 75ª Corrida Internacional de Brodowski, em 27 de dezembro.

Cajuru

O “Natal Iluminado” ocorre de 5 a 19 de dezembro, com o 5º Festival Gastronômico, festival de luzes na Praça da Matriz e a Casa do Papai Noel decorada. A programação inclui o 3º Salão Regional do Presépio, com presépios artesanais, Cias de Reis, Congada, coral natalino e presépio vivo. A cidade fica a 300 km da capital e próxima a Ribeirão Preto.

Cássia dos Coqueiros

A 250 quilômetros de São Paulo e 78 de Ribeirão Preto, a cidade já está iluminada para o “Natal Iluminado”, de 5 a 19 de dezembro com decoração na Praça Central, oficinas de artesãos, distribuição de doces e presença do Papai Noel. O Réveillon, dia 31, terá shows e fogos tradicionais.

Cravinhos

O “Natal Luz Encanto Cravinhos 2025” ocorre de 5 a 29 de dezembro, com decoração especial e projeções de vídeo mapping na Igreja Matriz de São José aos fins de semana. Em 21de dezembro, o Papai Noel chega de helicóptero trazendo brinquedos para as crianças. O município está a 293 quilômetros da capital paulista e 23,5 de Ribeirão Preto.

Dumont

A 20 quilômetros de Ribeirão Preto e 336 quilômetros de São Paulo, Dumont promove o “Dumont Iluminado”, de 28 de novembro a 19 de dezembro, com decoração natalina, Parada de Natal e a chegada do Papai Noel em seu trenó.

Monte Alto

Integrante da região metropolitana de Ribeirão Preto, a 359 quilômetros da capital paulista, a cidade realiza o “Festival Natal Musical” de 7 a 23 de dezembro, com apresentações culturais na Praça Central, incluindo música, teatro, artes circenses e museu itinerante.

Santo Antônio da Alegria

A 280 quilômetros da capital e a cerca de 1 hora de Ribeirão Preto, a cidade realiza sua programação de Natal de 14 a 28 de dezembro, com decoração nas ruas, presépio e a presença do Papai Noel, que distribuirá brinquedos. O Show da Virada, em 31/12, encerra as festividades.

Itirapuã

A 27 quilômetros de Franca e 421 de São Paulo, o “Natal Iluminado” acontece de 6 a 22 de dezembro, com decoração na Praça Central, apresentações de projetos sociais e orquestra sinfônica. O Papai Noel também participa da programação, e o Show da Virada, em 31 de dezembro, fecha o ano. Todas as atrações são gratuitas.

Guaíra

A 42 quilômetros de Barretos e 434 de São Paulo, Guaíra promove o “IV Natal Encantado” de 19 a 21 de dezembro, com iluminação temática, ambiente natalino, exposição de artesãos locais e oficinas culturais. As ruas principais também recebem decoração, e o Papai Noel marca presença todos os dias. O Lago Municipal ganhará decoração especial e se torna ponto de visitação com a rota das famílias.

Olímpia

Vizinha de Barretos e a 438 quilômetros da capital paulista, Olímpia oferece o “Natal Encantado 2025” de 4 a 23 de dezembro, com decoração especial, orquestras, espetáculos natalinos, cortejo e presença do Papai Noel. A virada do ano, no dia 31, terá show do cantor Mumuzinho e queima de fogos para celebrar a chegada de 2026.