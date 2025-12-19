Secretaria de Cultura e Turismo lança ferramenta digital para modernizar o acesso a editais de fomento

A Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos apresenta uma nova ferramenta digital voltada à modernização e ao aprimoramento da política de fomento cultural no município. A plataforma foi desenvolvida para centralizar todas as etapas relacionadas aos editais culturais, desde a publicação e inscrição até a avaliação, divulgação de resultados e acompanhamento da execução dos projetos contemplados.

A iniciativa representa um avanço significativo na gestão pública da cultura, ao oferecer mais transparência, organização e acessibilidade aos processos de fomento, beneficiando artistas, produtores, coletivos culturais e demais agentes do setor.

Transparência e padronização dos processos de fomento

A ferramenta reúne, em um único ambiente digital, etapas fundamentais do fomento cultural, como a disponibilização de editais, o cadastro de proponentes, o envio de propostas, a seleção e o credenciamento de pareceristas, a avaliação técnica dos projetos, a publicação dos resultados e a comunicação direta com os inscritos.

Com a sistematização das informações, a plataforma contribui para a padronização dos procedimentos, reduzindo falhas operacionais, aumentando a rastreabilidade dos processos e garantindo maior clareza sobre critérios, prazos e resultados.

Dados, indicadores e fortalecimento da política cultural

Além de facilitar o acesso aos editais, a ferramenta permite a formação de uma base de dados qualificada sobre o setor cultural do município. As informações coletadas auxiliam no mapeamento de agentes culturais, linguagens artísticas e territórios, contribuindo para a produção de indicadores culturais e para o planejamento estratégico das políticas públicas de cultura.

Esse conjunto de dados fortalece a tomada de decisão da gestão pública, permitindo que os investimentos em cultura sejam cada vez mais alinhados às demandas reais da cidade.

Compromisso com acesso e eficiência

A implementação da plataforma reafirma o compromisso da Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com a transparência, a eficiência administrativa e a ampliação do acesso às políticas de fomento. Ao tornar os processos mais claros e digitais, a ferramenta facilita a participação dos agentes culturais e fortalece o controle social sobre a aplicação dos recursos públicos destinados à cultura.

A nova plataforma passa a ser o principal canal de relacionamento entre o poder público e os proponentes culturais no que diz respeito aos editais, consolidando um modelo de gestão mais moderno, acessível e alinhado às boas práticas da administração pública.

A plataforma já está disponível para cadastro e pode ser acessada em:

https://fomentocultural.guarulhos.sp.gov.br/