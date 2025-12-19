Conferência Municipal de Cultura tem início nesta sexta-feira no Adamastor







A Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos realiza, a partir desta sexta-feira (19), no Adamastor, a 9ª Conferência Municipal de Cultura. O encontro consolida um dos principais espaços de debate público e participação social da política cultural do município, reunindo artistas, produtores culturais, representantes de coletivos, conselheiros, gestores públicos e a população interessada nas questões que envolvem o setor.

As inscrições para participação na conferência já foram encerradas, reforçando o caráter representativo do processo, que contou com ampla mobilização da sociedade civil e dos agentes culturais do município.

Participação social e construção democrática das políticas culturais

A Conferência Municipal de Cultura é um instrumento fundamental de democracia participativa, permitindo que diferentes agentes culturais contribuam diretamente para a definição de prioridades, diretrizes e estratégias para o desenvolvimento cultural de Guarulhos. O espaço possibilita o debate sobre temas centrais como financiamento da cultura, fomento, gestão de equipamentos culturais, descentralização das ações, acesso da população às atividades culturais e valorização da produção artística local.

Ao longo da programação, além dos debates e grupos de trabalho, serão eleitos os representantes da sociedade civil que irão compor o Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC), instância responsável pelo acompanhamento, proposição e fiscalização das políticas públicas de cultura no município.

Eleição do CMPC e Assembleia do FunCultura

A programação da 9ª Conferência Municipal de Cultura também contempla a realização da Assembleia de Eleição dos membros do Conselho Diretor do FunCultura, fundo responsável pelo financiamento de projetos culturais na cidade. A eleição dos conselhos reforça o papel da conferência como espaço institucional de decisão, garantindo a participação direta da sociedade civil na gestão e no acompanhamento das políticas culturais e dos recursos destinados ao setor.

Esses processos fortalecem a governança cultural do município e ampliam a transparência e o controle social sobre as políticas públicas de cultura.

Cultura como direito, desenvolvimento e identidade

A realização da Conferência reafirma o compromisso da Secretaria de Cultura e Turismo com a transparência, o diálogo permanente e o fortalecimento das políticas públicas culturais. O encontro reconhece a cultura como direito fundamental, como vetor de desenvolvimento social e econômico e como elemento central na construção da identidade e da memória da cidade.

A conferência também se apresenta como espaço de avaliação das ações já realizadas, discussão dos desafios atuais e proposição de caminhos para o futuro, contribuindo para uma política cultural mais estruturada, acessível e alinhada às demandas da sociedade civil.

Adamastor recebe debates sobre o presente e o futuro da cultura

Realizada no Adamastor, equipamento cultural de referência no município, a 9ª Conferência Municipal de Cultura reforça o papel dos espaços públicos como locais de encontro, diálogo e participação cidadã. A iniciativa integra o calendário oficial da cultura em Guarulhos e fortalece a articulação entre poder público e sociedade na construção de políticas culturais consistentes e duradouras.

A programação tem início nesta sexta-feira e consolida a conferência como um marco importante para o debate público sobre cultura em Guarulhos.