Boxe de Guarulhos conquista 18 medalhas nos Jogos Abertos do Interior







Nesta quinta-feira (18), a equipe guarulhense de boxe, representada pelo Coliseu Boxe Center, garantiu duas de prata na classificação por equipes, além de 16 medalhas individuais nos Jogos Abertos do Interior, em disputas realizadas no Moura Lacerda, em Ribeirão Preto.

Pelo juvenil feminino foram 5 medalhas de prata e uma de ouro no individual. Com a campanha, a equipe garantiu a prata na classificação geral. Bianca Martins foi campeã na categoria 60kg. Outras cinco atletas foram vice-campeãs: Sara Cristina da Costa Campos – 51 kg, Ana Beatriz Rodrigues de Lima – 54 kg, Andrielly Gregório do Aragão – 57 kg, Marcela Sofia Farias Dias – 65 kg e Julia Freitas Pereira da Silva – 80 kg.

Pela elite masculino foram dez medalhas no individual e prata na classificação geral da categoria. Luiz Carlos Santos foi campeão na categoria 85kg. Seis atletas foram vice-campeões: Nathan Souza – 50kg, Felipe Soares Lourenço Cardoso – 55kg, Kaio Vinicius dos Santos Cavalheiro – 60kg, Ruan Santos da Silva – 70kg, Isley Luiz dos Santos Veríssimo – 75kg e Fellipe Galvão Bastos – 80kg. Ainda três boxeadores conquistaram o bronze: Samuel Pereira – 65kg, Alan Santos Filho – 90kg e David Jesus – acima de 90kg.

O secretário de Esportes e Lazer, Ticiano Neves, enalteceu o grande desempenho da equipe. “É motivo de muito orgulho acompanhar esse desempenho dos atletas. Representaram esplendidamente Guarulhos. Quero parabenizar a todos que fazem parte desse projeto”.