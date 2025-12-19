Prefeitura promove limpeza de córrego no Jardim Campestre

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), promoveu nesta sexta-feira (19) a limpeza de um trecho do córrego Ribeirão Aração, entre a rua Veneza e a estrada Albino Martello, no Jardim Campestre. As fortes chuvas dos últimos dias contribuíram para que o local ficasse repleto de resíduos.

A limpeza foi coordenada pela Regional Bonsucesso da SAR e contou com o apoio de uma escavadeira hidráulica para remover os materiais, em sua maioria embalagens de papelão e de plástico, além de madeiras, sacolas, garrafas de refrigerante, entre outros.

A Prefeitura de Guarulhos reforça o pedido de apoio da população no combate

ao descarte irregular de resíduos e disponibiliza o telefone 2475-4999 para denúncias.

A limpeza do córrego faz parte da Operação Tempestade, que tem como objetivo principal a prevenção de alagamentos, sobretudo no período chuvoso. As ações executadas pelas oito regionais da SAR reafirmam o compromisso da administração municipal com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana.