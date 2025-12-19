SP na Direção Certa coloca São Paulo na rota de R$ 910 bilhões em investimentos privados







O Governo de São Paulo alcança cerca de R$ 370 bilhões em investimentos privados conquistados por meio de concessões e parcerias público-privadas (PPPs) para acelerar projetos de educação, saneamento, transporte e rodovias desde o início da gestão, com 14 leilões realizados desde 2023. O estado paulista chama atenção também de grandes empresas interessadas em expandir seus negócios, com R$ 540 bilhões em investimentos desde o início da gestão. Assim, os valores garantidos para os próximos anos já somam R$ 910 bilhões, chegando próximo à meta do Governo de São Paulo de terminar a gestão atual com R$ 1 trilhão atraídos.

Os investimentos são fruto do esforço do Governo de São Paulo em melhorar o ambiente de negócios e fortalecer a parceria com a iniciativa privada, por meio de diretrizes do plano SP na Direção Certa, que reúne ações para modernizar a máquina pública, dar mais eficiência aos gastos e melhorar a capacidade de investimento do Estado.

São 36 meses de modernização administrativa, desburocratização, expansão de serviços digitais, qualidade de gasto público, eficiência em governança, enxugamento da máquina, desestatizações, concessões, PPPs e atração robusta e perene de investimentos.

A confiança do setor privado, o apoio ao empreendedorismo e as políticas para otimizar a gestão pública contribuíram para a economia do estado crescer em 2025. De acordo com a Fundação Seade, o Produto Interno Bruto (PIB) paulista cresceu 1,4% em nove meses, puxado pelo setor de Serviços, que teve expansão de 2,7%. Os sucessivos avanços no superávit da balança comercial do agro também têm impulsionado o PIB paulista.

Emprego recorde

O crescimento econômico também foi alavancado pela retomada de obras importantes, como a do Rodoanel Norte, que prevê gerar 10 mil empregos diretos e indiretos ao longo de todo o período de execução.

A primeira fase do Trecho Norte, que vai conectar a Rodovia Presidente Dutra à Fernão Dias, tem conclusão prevista ainda para este ano. Já a segunda fase, que seguirá até a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, na capital, tem entrega prevista para o segundo semestre de 2026.

As obras do Trecho Norte do Rodoanel foram retomadas em abril de 2024, com antecipação de cerca de seis meses em relação ao cronograma contratual, e atualmente empregam cerca de 5 mil profissionais.

Maior programa de infraestrutura viária da história do Estado, o SP Pra Toda Obra está mudando a vida de milhares de trabalhadores e suas famílias. O governo estadual anunciou R$ 30 bilhões em investimentos e projeta gerar mais de 250 mil empregos — número equivalente a mais de três estádios do Morumbi lotados ou mais que a população de cidades médias do interior, como Araçatuba, que tem cerca de 200 mil habitantes. O programa prevê a modernização de rodovias estaduais — públicas e concedidas —, além de estradas vicinais.

Nos 10 primeiros meses do ano, mais de 500 mil vagas com carteira assinada foram criadas no estado, de acordo com dados do Caged, cadastro do governo federal que mede o emprego formal. O número equivale a quase 30% do total de vagas geradas no país, consolidando São Paulo como a unidade da Federação como o grande gerador de emprego.

Já a taxa de desemprego oficial medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi a menor em 13 anos para São Paulo, alcançando 5,1%. O total de 24,3 milhões de pessoas ocupadas é o maior da série histórica iniciada em 2012, com o estado de SP respondendo por 24% do total da ocupação do país.

Para impulsionar as estatísticas do mercado de trabalho paulista, o Governo de SP colocou em prática neste ano a plataforma Trampolim, online e gratuita, que reúne vagas de emprego, cursos de qualificação, ferramentas de orientação de carreira e apoio para quem busca se recolocar. As empresas participantes podem definir os perfis desejados, divulgar vagas gratuitamente e colaborar na criação de trilhas formativas personalizadas, garantindo uma conexão mais eficaz com candidatos qualificados. Lançada em julho, a plataforma já reúne 1.013 empresas cadastradas e 15.042 vagas de emprego.

Com o Trampolim e os PATs (Postos de Atendimento ao Trabalhador), foram oferecidas 350 mil oportunidades de trabalho, além de 1,2 milhão de vagas em cursos de capacitação pelo Qualifica SP neste ano.

Leilões

Em 2025, o Governo de São Paulo atingiu quase R$ 30 bilhões contratados em investimentos por meio de leilões de concessão ou PPPs. Com isso, o valor total garantido em quase três anos chegou a quase R$ 370 bilhões, cerca de 70% dos R$ 550 bilhões previstos em mobilidade, rodovias, social, água e energia até o fim de 2026 via Programa de Parcerias de Investimentos (PPI-SP).

“O Estado de São Paulo recuperou sua capacidade de planejar, estruturar e entregar projetos de infraestrutura com responsabilidade, segurança e foco na qualidade de vida das pessoas. Hoje, nossos leilões são realizados com modelagens sólidas, governança rigorosa e total previsibilidade, o que elevou o padrão do portfólio e consolidou o PPI-SP como referência nacional. A resposta está nos números: projetos ícones foram destravados e quase R$ 370 bilhões já foram contratados em menos de três anos, dentro de uma carteira que supera R$ 550 bilhões em investimentos. São Paulo está, de fato, na direção certa”, afirma Rafael Benini, secretário de Parcerias em Investimentos.

Além disso, São Paulo saiu de uma carteira estimada em R$ 180 bilhões em investimentos para mobilizar R$ 370 bilhões em projetos de infraestrutura desde 2023. O valor já é mais que o dobro da previsão inicial.

Entre os destaques deste ano está o leilão do Túnel Imerso Santos–Guarujá, com investimento total estimado em R$ 6,8 bilhões. Além de proporcionar uma integração histórica, a obra reduzirá o tempo de deslocamento para até 5 minutos e levará à reestruturação da mobilidade na Baixada Santista.

Os demais investimentos vieram do Lote Alto Tietê (Linhas 11, 12 e 13 de trens urbanos), com previsão de R$ 14,3 bilhões, do Lote Paranapanema (R$ 5,8 bilhões) e a PPP das Travessias Hídricas (R$ 2,5 bilhões).

No ano passado ocorreu a maratona de leilões que garantiu R$ 300 milhões em investimentos, com destaque para o Trem Intercidades Campinas (TIC) Eixo Norte, o Lote Litoral Paulista, a Emae e ainda a desestatização da Sabesp que, sozinha, garantiu R$ 260 bilhões em aportes para a universalização do saneamento básico até 2029.

Já a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do estado calcula R$ 540 bilhões em investimentos do setor privado na economia do estado desde 2023, em setores como indústria e infraestrutura. Com isso, o Governo de São Paulo prevê terminar a gestão atual com pelo menos R$ 1 trilhão atraídos.

“Os R$ 540 bilhões em investimentos atraídos junto à iniciativa privada representam mais de 50% acima da meta estabelecida no início da gestão. À medida que esses recursos são aplicados, impactam diretamente o crescimento econômico regional, além de estimular a geração de renda e emprego. Estamos incentivando cada vez mais o setor privado a investir e acreditar nas vocações dos nossos municípios e regiões do estado, pois, assim, construiremos um desenvolvimento mais equilibrado e sustentável”, afirma Jorge Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de SP.

Novas empresas e crédito ao empreendedorismo

O ambiente favorável à atividade econômica se refletiu também na criação de novas empresas. No ano, foram abertos 378 mil novos negócios, 10% a mais em relação a 2024, de acordo com a Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp).

O crédito destinado a empreendedores também registrou expansão significativa. Em quase três anos, o Banco do Povo Paulista disponibilizou R$ 600 milhões em 38 mil operações – só neste ano, até novembro, foram R$ 173 milhões para mais de 10 mil operações.

O Giro Exportador, linha de crédito lançada neste ano para apoiar exportadores do estado de SP afetados pelas tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos ao Brasil, disponibilizou R$ 400 milhões para preservar a competitividade das empresas paulistas. Além do crédito, o Governo de SP implantou medidas complementares como a liberação de R$ 1,5 bilhão em créditos de ICMS, reforçando o pacote de proteção à indústria paulista.

Para melhorar o ambiente de negócios para as empresas, o programa de desburocratização Facilita SP, implantado há um ano, abrange 948 atividades produtivas e conta com a adesão de 100% dos municípios, colocando o estado na liderança do ranking nacional de liberdade econômica. Com isso, o programa traz eficiência administrativa, transparência e segurança nos processos para os empreendedores paulistas.

Acordo Paulista e revisão de isenção fiscal

Iniciativa da Procuradoria Geral do Estado, o programa Acordo Paulista, com foco na regularização de débitos inscritos em Dívida Ativa, registrou crescimento em um ano. Até o momento, já são mais de R$ 64 bilhões renegociados.

O programa oferece descontos de até 75% em juros, multas e honorários, além de condições ampliadas de parcelamento, que podem chegar a 120 prestações.

No primeiro edital, renegociou cerca de R$ 47,2 bilhões em débitos de ICMS, com 9,9 mil adesões. Ao longo dos meses, a iniciativa foi ampliada e resultou em acordos para pagamentos de IPVA e créditos de pequeno valor, com a participação de mais de 25 mil pessoas, totalizando R$ 96 milhões (2º edital) e 798 adesões em débitos de recuperação judicial (terceiro edital), chegando ao total de R$ 54,7 bilhões, 12 meses depois.

Em setembro, foi lançada a quarta fase do programa, que inclui débitos de ICMS, IPVA, ITCMD, promovendo maior abrangência e equidade no acesso à regularização fiscal. A nova fase se encerra em 28 de fevereiro de 2026.

Além disso, o Governo de São Paulo revisou 263 isenções fiscais de ICMS e deixou de renovar 88, o equivalente a um terço do total. Isso significa redução de R$ 10,3 bilhões na renúncia fiscal em 2025, o equivalente a 15% da estimativa total antes da iniciativa.

Modernização digital

Em paralelo aos avanços na economia, há medidas em curso do SP na Direção Certa que exemplificam o compromisso com a redução de burocracia, a digitalização e eficiência dos serviços. O Serviço Eletrônico de Informações (SEI), por exemplo, já está presente em todos os órgãos estaduais, com 327 mil usuários habilitados e 15,6 milhões de processos tramitados, gerando uma economia de papel aos cofres públicos de R$ 3,7 bilhões, o equivalente à preservação de 153 mil árvores.

Também na esteira da digitalização, São Paulo é pioneiro na implantação da Transferência Digital de Veículos (TDV) pelo Detran-SP. Desde 2024, já são 110 mil transferências eletrônicas que antes levariam mais de 10 dias e que são concluídas em poucos minutos com uma solução inovadora e sem burocracia.

O Poupatempo também facilita a vida dos cidadãos por meio da digitalização– do total de 4,1 mil serviços oferecidos, 3,5 mil são totalmente online, com 98% de aprovação dos usuários. Só neste ano foram 65,2 milhões de interações digitais e 13,7 milhões de atendimentos presenciais.

Máquina enxuta

Em três anos, o Governo de São Paulo promoveu uma série de desestatizações, extinções e incorporações de serviços estaduais para reduzir despesas e modernizar a gestão. Órgãos como Dersa, Ipesp e EMTU foram extintos, o DAAE foi reformulado como agência reguladora SP Águas, a Emae foi privatizada, a Sabesp foi desestatizada e a FURP foi incorporada pelo Instituto Butantan.

SP na Direção Certa

O plano São Paulo Na Direção Certa reúne um conjunto de medidas voltadas à modernização da gestão pública, com foco na eficiência do gasto, responsabilidade fiscal e ampliação dos investimentos. A iniciativa inclui ações como a reestruturação de órgãos e agências reguladoras, revisão de benefícios fiscais, alienação de ativos, racionalização de despesas e modernização de sistemas administrativos, com destaque para a renegociação da dívida com a União e melhorias nos processos de compras públicas.

Na prática, o plano vem consolidando um ambiente mais favorável a investimentos, impulsionando o crescimento econômico e a geração de empregos. A gestão eficiente permitiu avanços em áreas como infraestrutura, saúde, mobilidade e desenvolvimento urbano, além de ganhos fiscais que viabilizam a continuidade de políticas públicas essenciais. O Estado também tem se destacado em discussões nacionais, como a reforma tributária, demonstrando que é possível conciliar responsabilidade fiscal com desenvolvimento econômico e social.

Coragem para fazer o impossível: São Paulo na Direção Certa

Nos últimos 3 anos, o Governo de São Paulo atuou com coragem para enfrentar gargalos históricos, retomando obras inacabadas e implementando projetos históricos e inéditos que vão deixar legado para a população. Os resultados antes considerados impossíveis saíram do papel para fazer a diferença: a entrega da primeira etapa do Rodoanel Norte, o funcionamento da Linha 17-Ouro de metrô prevista para março, o início do projeto do Túnel Imerso Santos-Guarujá, o fim da Cracolândia no centro da capital, a inclusão de 2 milhões de pessoas na rede de água e outras 3 milhões com esgoto tratado após a desestatização da Sabesp, as 76 mil casas próprias entregues e outras 110 mil em produção, o recorde de 3,5 milhões de cirurgias eletivas na saúde, os R$ 8 bilhões investidos em 800 Santas Casas e instituições de saúde com a Tabela SUS Paulista, as 46 mil vagas em universidades com o Provão Paulista e 2 mil intercâmbios internacionais com o Prontos Pro Mundo, a menor taxa de homicídios da história e as quedas recordes em latrocínios e roubos em 2025, entre outros. Com coragem pra fazer o impossível, São Paulo segue na direção certa!