Estado de São Paulo registra queda de 10,1% nas mortes no trânsito em maio  

O Estado de São Paulo registrou queda de 10,1% no número de mortes no trânsito ao comparar maio de 2026 com maio de 2025, segundo dados do Infosiga, plataforma de estatísticas viárias gerenciada pelo Detran-SP. Foram 544 óbitos em maio deste ano contra 605 no mesmo período do ano anterior. No acumulado dos cinco primeiros meses do ano, também há diminuição: de janeiro a maio, 2.389 óbitos contra 2.531 no mesmo período do ano passado (queda de 5,6%).

Todos os modais também apresentam redução de ocorrências fatais no trânsito paulista. Em Automóvel, houve queda de 15,6% no mês (92 óbitos em maio deste ano contra 109 do mês anterior), enquanto no acumulado do ano caiu 12,7% (434 mortes de janeiro a maio de 2026 contra 497 no mesmo período de 2025). Pedestre segue a tendência, com queda de 15,2% nos óbitos. No acumulado, a baixa foi de 1,1% (610 óbitos contra 617 no mesmo período de 2025) nos primeiros cinco meses deste ano.

O modal Bicicleta teve diminuição no mês de 7,9%: foram 35 mortes em maio de 2026 contra 38 em maio de 2025. E, no acumulado, a queda é maior: 19,8%. Entre as Motocicletas, a redução é de 7,1% no mês (248 óbitos neste ano contra 267 no mesmo mês de 2025). A baixa no acumulado foi de 1,3% (1.080 óbitos de janeiro a maio de 2026 e 1.094 de janeiro a maio de 2025).

Capital

Em maio de 2026, o trânsito da capital paulista apresentou estabilidade no número de óbitos. Foram 93 mortes em maio de 2026 e de 2025. A diminuição de óbitos entre os motociclistas foi de 12,2% no mês. Há redução também entre os óbitos de pedestres no mês de 5,4% (35 x 37).

Últimos 12 meses

Nos últimos 12 meses, há diminuição nos óbitos em geral de 4%. Nos modais, pode-se observar queda de 6,1% entre os ciclistas, seguido por 5% entre os ocupantes de automóveis, 3,6% nas mortes de motociclistas e 1,9% quando se observa os pedestres. O Infosiga ainda indica que 4,1% das mortes no período aconteceram em estradas e rodovias, enquanto 3,4% foram em vias urbanas.