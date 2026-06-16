Bairro de Álvares Machado, na região de Presidente Prudente, recebe obras de implantação da rede de água e esgoto

Cerca de mil moradores serão beneficiados com as obras de implantação de rede de água e esgoto e da Estação Elevatória de Esgoto (EEE) no bairro Chácaras Martins, no município de Álvares Machado, região de Presidente Prudente. As obras de infraestrutura fazem parte do pacote de investimentos realizados pela Sabesp após a desestatização feita pelo Governo de São Paulo.

Ao todo, estão sendo implantados 20,2 quilômetros de rede de esgoto e 5,5 quilômetros de rede de água, totalizando mais de 25 quilômetros de infraestrutura. Em linha reta, essa extensão corresponde, aproximadamente, à distância entre a Praça da Sé, marco zero da capital paulista, e o município de Osasco, na região metropolitana de São Paulo.

Com previsão de conclusão em dezembro deste ano, as obras contam com investimentos de R$ 8 milhões e representam um avanço significativo para a saúde pública e para a preservação ambiental.

A coleta e o tratamento adequados do esgoto contribuem para a redução da poluição, a proteção dos recursos hídricos e a prevenção de doenças relacionadas à falta de saneamento.

Os reflexos positivos também alcançam a economia das famílias e do município. Estudos do setor apontam que para cada R$ 1 investido em saneamento básico, há uma economia de cerca de R$ 4 em gastos com saúde. Além disso, a chegada da infraestrutura valoriza os imóveis, fortalece o desenvolvimento urbano e cria condições mais favoráveis para a atração de novos investimentos.

As obras integram o conjunto de ações voltadas à ampliação do acesso aos serviços de água e esgoto em todas as regiões do Estado proposto pelo novo contrato da Sabesp, firmado após a desestatização, para atingir a universalização do saneamento e garantir que cada vez mais famílias tenham acesso a serviços essenciais com segurança e dignidade.

“Estamos levando infraestrutura que transforma a vida das pessoas. Esses investimentos significam mais saúde, proteção ao meio ambiente e qualidade de vida para os moradores de Álvares Machado. Também representam desenvolvimento para o município, com valorização da região e perspectivas de novas oportunidades para a populaçã o”, destaca o gerente regional da Sabesp, Fábio Nunes.