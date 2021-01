Máscara Negra estará na segunda temporada de ‘Batwoman’

Principal antagonista de Aves de Rapina: Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa, o Máscara Negra voltará ao mundo live-action da DC na segunda temporada de Batwoman. O personagem será o principal vilão do novo ano, com a protagonista, agora vivida por Javicia Leslie indo atrás dele por questões pessoais.

Em entrevista à EW, a showrunner Caroline Dries afirmou que a “Batwoman tem uma vingança pessoal contra a False Face Society por causa da ideia de que as drogas permeiam a cidade e ninguém faz nada a afetam”. Segundo ela, o Máscara Negra aparecerá mais para o final da temporada e terá ligação com o passado de Ryan (Leslie) com as drogas. “Por mais que a Ryan nunca tenha usado drogas, ela se relacionou com alguém que usava e isso acabou colocando-a na cadeia”, afirmou a produtora, que disse ainda que o fato de Ryan ser negra influenciou em sua prisão. “Isso é parte importante de sua origem, então isso é algo que vamos explorar este ano”.

Ainda não se sabe quem interpretará o vilão na série. Nos cinemas, ele foi vivido por Ewan McGregor.

A primeira temporada Batwoman conta a história de Kate Kane, prima de Bruce Wayne, que chega em Gotham após seu primo ir embora e assume o manto da Batwoman. O segundo ano terá a troca de protagonista e mostrará uma nova personagem assumindo a identidade da vigilante.