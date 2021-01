CW cancela crossover de ‘Batwoman’ e ‘Superman & Lois’

Com o encontro de todas as séries do Arrowverse já inviabilizado em 2020 por causa do coronavírus, o crossover entre Batwoman e Superman & Lois planejado pela CW para este ano foi oficialmente descartado. A informação foi revelada por Caroline Dries, showrunner da série da Mulher-Morcego, à EW. “Eu estava ansiosa para ver a Batwoman na Fazenda Kent”.

Apesar da decepção, a produtora disse que ainda tem esperanças de ver Melissa Benoist, protagonista de Supergirl, aparecendo em uma possível terceira temporada de Batwoman. “Eu amo a Melissa e eu amaria ter Kara no nosso programa e ensinar [Ryan, a nova Batwoman] algumas coisas ou vê-la na Batcaverna”.

A primeira temporada Batwoman conta a história de Kate Kane, prima de Bruce Wayne, que chega em Gotham após seu primo ir embora e assume o manto da Batwoman. O segundo ano terá a troca de protagonista e mostrará uma nova personagem assumindo a identidade da vigilante. No Brasil, Batwoman é transmitida pela HBO. A segunda temporada estreou em 17 de janeiro nos Estados Unidos.

Já Superman & Lois é focada no Superman de Tyler Hoechlin e da jornalista Lois Lane de Elizabeth Tulloch, ambas versões apresentadas em Supergirl. A série terá roteiro por Todd Helbing, showrunner de The Flash. A produção-executiva será de Helbing e também de Greg Berlanti, que produz todas as séries do Arrowverse. Superman & Lois tem estreia marcada para 23 de fevereiro nos EUA.