Transportes metropolitanos mantém reforço no segundo dia do Enem

As empresas ligadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) vão repetir neste domingo a estratégia do domingo anterior, reforçando a operação para facilitar o deslocamento dos estudantes que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As equipes também estarão atentas, para fazer possíveis ajustes ao longo do dia se necessário. “O transporte público é fundamental para que muitos estudantes cheguem ao local de prova. Assim adotamos uma estratégia operacional especial para facilitar o deslocamento de quem vai fazer o Enem”, disse o secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy.

CPTM – Todas as linhas da CPTM, com exceção da 13-Jade, vão funcionar com intervalo de 10 minutos entre os trens do início da operação até as 14 horas. Depois disso, a companhia retoma os intervalos habituais de 35 minutos aos domingos, quando são realizadas obras de modernização. Além disso, entre 8h e 13h, as seis linhas terão um trem extra de prontidão para entrar em operação em caso de necessidade. Todas as estações terão reforço na segurança e a adição de bilhetes extras nas bilheterias.

EMTU – As equipes de fiscalização e gerenciamento operacional da EMTU/SP estarão de plantão para monitorar e autorizar eventuais aumentos de frota das linhas metropolitanas na Grande São Paulo.

O Consórcio Unileste, que opera as linhas metropolitanas gerenciadas pela EMTU/SP na Área 4 de concessão (região de Mogi das Cruzes), vai reforçar a operação de dois serviços para auxiliar no transporte dos estudantes.

A linha 311 Salesópolis (trevo da Petrobras) – Mogi das Cruzes (centro) via Biritiba Mirim terá uma partida a mais, às 10h, saindo de Salesópolis. E o serviço 311 DV1 Salesópolis (trevo da Petrobras) – Mogi das Cruzes (centro) via Salesópolis (Bragança) terá duas partidas, às 9h e às 9h40, também a partir de Salesópolis.

A linha 394 Biritiba Mirim (Jardim dos Eucaliptos) – Mogi das Cruzes (centro) será acrescida de uma partida de Biritiba Mirim às 9h30. Confira horários e itinerários no site https://www.emtu.sp.gov.br

Metrô – O Metrô vai reforçar sua frota de trens entre 10h e 13h. Como no domingo anterior, serão colocadas em circulação mais composições do que em um domingo habitual nas linhas 1-Azul e 3-Vermelha. A operação especial do Metrô também contempla a disponibilização de trens reservas estacionados em pontos estratégicos das linhas, para ampliar a oferta de viagens em caso de aumento de demanda.

As Linhas 4-Amarela e 5-Lilás, operadas pela ViaQuatro e ViaMobilidade, respectivamente, vão trabalhar com frota e intervalos normais para os domingos. A operação será monitorada ininterruptamente e as equipes estão preparadas para disponibilizar mais trens, de acordo com a demanda.

Bilhetes – Para que o estudante economize tempo, é recomendado comprar as passagens com antecedência. Além das tradicionais bilheterias, as passagens para metrô e CPTM também podem ser adquiridas em QRCode, disponíveis para compra pelo aplicativo de celular “TOP” e em máquinas de autoatendimento nas estações.

Bikes – Importante lembrar que neste dia, assim como em todos os domingos e feriados, os passageiros podem embarcar com suas bicicletas durante todo o funcionamento nas linhas de metrô e da CPTM.

Secretaria dos Transportes Metropolitanos – A STM cuida diariamente (em tempos normais) do transporte de cerca de 10 milhões de passageiros que usam os ônibus gerenciados pela EMTU, além dos trens do Metrô, da CPTM e das linhas 4-Amarela e 5-Lilás, concedidas à iniciativa privada. A Estrada de Ferro Campos do Jordão, no interior do Estado, também é responsabilidade da STM, assim como o Parque Capivari, igualmente em Campos do Jordão e concedido à iniciativa privada.