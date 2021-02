Prefeitura realiza ação de conscientização sobre descarte de lixo doméstico em comunidade

A colaboração da população é essencial para a manutenção da limpeza da cidade. Para ampliar a conscientização e o engajamento das pessoas, a Prefeitura de Guarulhos iniciou nesta segunda-feira (1º) visitas porta a porta na comunidade conhecida como “favela da central”, no Jardim Cumbica. No local é comum encontrar lixo domiciliar dispensado fora dos dias e horários de passagem do serviço de coleta. Cerca de 150 casas já foram visitadas.

A ação, coordenada pela equipe de Mobilização Social do Departamento de Limpeza Urbana (Secretaria de Serviços Públicos), segue os protocolos de prevenção à Covid-19 e conta com a participação do conselheiro gestor da UBS da região, de moradores e de lideranças do bairro. Além da abordagem pessoal, estão sendo distribuídos panfletos e uma caixa de som leva as informações ao maior número possível de moradores. O conteúdo alerta para a importância de seguir a agenda de coleta de lixo domiciliar, bem como para as consequências do acúmulo de resíduos nas calçadas e ruas, tais como a atração de animais transmissores de doenças, como ratos, e até mesmo venenosos, como escorpiões, além do mau cheiro e do entupimento de bueiros e galerias.

O diretor de Limpeza Urbana, Alexandre Lobo de Almeida, ressalta que visita de casa em casa é importante para reforçar junto à comunidade que cada morador tem que fazer sua parte. “O local ficará limpo e com melhor qualidade de vida para todos se os moradores colaborarem com o serviço de limpeza urbana realizado pela Prefeitura”. Ainda segundo Almeida, os próximos passos serão a realização de mutirão de revitalização com participação da comunidade, com pintura das edificações e plantio de vegetação para inibir novos descartes irregulares na região.

Na ocasião, todo o lixo doméstico descartado irregularmente na comunidade foi retirado, bem como os resíduos do mesmo tipo descartados na rua Jesuítas, o que, neste caso, contou com apoio da Administração Regional VII – Cidade Satélite Cumbica.