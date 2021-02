Artesãos da Feira da Economia Solidária passam a participar da Feira de Orgânicos, no Centro

A partir do próximo dia 20, os artesãos da Feira da Economia Solidária passarão a participar semanalmente da Feira de Produtos Orgânicos, que acontece todos os sábados das 7h às 13h na praça Paschoal Thomeu (antiga praça IV Centenário), no Centro de Guarulhos.

No local será possível adquirir laços de cabelo, tiaras, bonecas de feltro e amigurumi, bijuterias, toalhas, sacos térmicos, absorventes reutilizáveis, terrários, plantas, sabão ecológico, chinelos, entre outros, todos feito de forma artesanal pelos profissionais cadastrados na Secretaria do Trabalho de Guarulhos, responsável pelo programa.

Andréia de Oliveira, que comercializa tiaras de cabelo e outros artesanatos e está na Economia Solidária há três anos, afirma que o novo espaço também é uma ótima oportunidade. “Temos uma expectativa muito grande com esse novo local. A pandemia dificultou muito as coisas, mas cada novo espaço em que voltamos a exibir nossos produtos é uma boa oportunidade. Quando as pessoas veem o objeto pessoalmente, têm contato, é muito diferente. Por mais que a gente tente vender pela internet, pessoalmente é muito melhor”, comentou.

Além da praça Paschoal Thomeu, a feira conta no momento com outros dois locais fixos: duas lojas no Internacional Shopping (térreo e 1º andar), que funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 14h às 20h, e uma feira no Terminal Pimentas, que abre de quarta-feira a sábado das 9h às 17h.

Todos os espaços estão equipados com álcool em gel e os artesãos que atendem o público devem obrigatoriamente fazer uso de máscaras de proteção. Os produtos expostos também são limpos frequentemente com solução desinfetante.