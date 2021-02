Projeto oferece cursos gratuitos de artesanato a mulheres guarulhenses

Mulheres moradoras de Guarulhos, de baixa renda e que buscam a economia criativa como alternativa para geração de trabalho e renda, têm entre os dias 1º e 8 de março para se inscrever nos cursos gratuitos de artesanato oferecidos pelo Projeto Lídia – Mulheres Guarulhenses. Além de técnicas de cartonagem e fio náutico para a confecção de caixas de papel cartonado, tecido e colares, o projeto também oferece palestras sobre empreendedorismo e noções de como calcular custos e margem de lucro.

Ao todo são quarenta vagas, divididas em quatro turmas de dez participantes, respeitando todos os protocolos de saúde e segurança. Para participar as interessadas devem se inscrever pelo e-mail [email protected]. Todos os materiais e utensílios utilizados durante os cursos, como tesouras, réguas e colas, serão ofertados gratuitamente às participantes.

A iniciativa tem como premissas a valorização e o reconhecimento de que é possível compartilhar e também fomentar renda através da herança cultural, sobretudo em tempos de pandemia. O projeto tem ainda como objetivo oferecer opções para a confecção de artigos à base de papel cartonado com forração de tecido como caixas de presentes, de armazenagem de objetos, maquiagens, entre outros.

Projeto Lídia – Mulheres Guarulhenses – O Projeto Lídia é voltado para a necessidade de mulheres que, em meio à pandemia, viram-se sem emprego ou qualquer fonte de renda. Realizado por meio da aplicação de recursos federais da Lei Adir Blanc (Lei 14.017/2020), por meio do FunCultura, da Secretaria de Cultura de Guarulhos, o Projeto Lídia – Mulheres Guarulhenses foi idealizado pela assistente social, artesã e empresária Cris Juliari, que há mais de quinze anos trabalha com instituições sem fins lucrativos no desenvolvimento de ações junto a mulheres de baixa renda, sobretudo as negras, no combate à violência, à solidão e ao racismo.

Serviço

Projeto Lídia – Mulheres Guarulhenses

Curso de cartonagem com tecido e colares de fio náutico

Inscrições: de 1º a 8 de março

E-mail para inscrição: [email protected]

Para mais informações ligue (11) 95933-1430 – Cris Juliari