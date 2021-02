Série de eventos vai marcar os 90 anos do Cristo Redentor

Os cariocas vão conhecer amanhã (1º) cedo o calendário de eventos que marcarão os 90 anos do Cristo Redentor. O lançamento oficial da festa coincide com a data do aniversário da cidade do Rio de Janeiro, que completa 456 anos de fundação.

A Festa dos 90 Anos do Cristo Redentor ocorrerá entre os dias 9 e 17 de outubro deste ano, na Marquês de Sapucaí, e terá o desenvolvimento sustentável como eixo norteador, desde a

concepção dos festejos, sua organização, até as atividades no Sambódromo. O Setor Cristo Sustentável estará presente com a Vila Sustentável e o Ação de Amor do Cristo Redentor,

incluindo várias parcerias e projetos sociais. No período comemorativo do aniversário do monumento, atrações nacionais e internacionais se apresentarão no Palco da Paz, na Praça da Apoteose. A relação dos artistas será divulgada durante o lançamento oficial da programação.

Segundo informou o reitor do Santuário Cristo Redentor, padre Omar Raposo, as ações abrangem os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Organização das Nações Unidas (ONU), e tem como objetivo deixar um legado socioambiental e educativo como referência para o povo do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.

Padre Omar afirmou que ao longo dos seus quase 90 anos, o Monumento ao Cristo Redentor sempre se destacou no cenário nacional e internacional como porta de entrada do turismo brasileiro, maior monumento em art déco do mundo e santuário católico. “Chegou a hora de celebrarmos tudo o que ele representa para o povo brasileiro e o mundo inteiro. Por isso, vamos fazer uma grande festa, com atividades religiosas, sociais e culturais”, informou.

Preparativos

As festividades terão também atividades preparatórias. Uma delas é o Dia da Geral, previsto para acontecer no Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho. Com a proposta de cuidar do ambiente comum a todos os cidadãos, os cariocas sairão às ruas para limpar o Rio de Janeiro, contribuindo cada um com sua parte para o bem-estar da sociedade. Na avaliação de padre Omar Raposo, será um grande mutirão de limpeza da cidade que envolverá toda a sociedade civil, contando com apoio das paróquias da Arquidiocese do Rio de Janeiro e várias instituições. O aniversário do Cristo Redentor terá ainda outras atividades, como quermesse e os Dias de Portugal e da Itália, que mostrarão elementos emblemáticos da cultura desses países.

De acordo com a assessoria de imprensa do Santuário Cristo Redentor, todas as atividades da Festa dos 90 Anos do Cristo Redentor seguirão as normas sanitárias internacionais contra o novo coronavírus (covid-19) e as regras de ouro da Vigilância Sanitária.

Participarão da cerimônia de lançamento do calendário dos festejos o arcebispo do Rio de Janeiro, Cardeal Orani João Tempesta; o reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar Raposo; o governador em exercício do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro; e o prefeito da cidade, Eduardo Paes.