Caminhoneiros protestam contra fase Vermelha do Plano São Paulo

Apesar de não haver registros de manifestação nas rodovias que cortam Guarulhos – Presidente Dutra, Ayrton Senna e Fernão Dias -, alguns trechos delas sofrem com os reflexos causado pela manifestação de caminhoneiros, que demonstram sua insatisfação com a medida adotada por João Doria (PSDB), governador do estado de São Paulo, em colocar todo território paulista na fase Vermelha do Plano São Paulo.



Diante deste cenário, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) suspendeu o rodízio de veículos na Capital nesta sexta-feira (05) em função dos possíveis transtornos causados pela manifestação, que começou por volta das 06h na Marginal do rio Tietê. A rodovia Presidente Dutra apresenta trafego lento nos km 219 e 220. Na rodovia Fernão Dias, há lentidão do km 89,4 ao km 90,5, em Guarulhos.