Vacinação em Guarulhos prossegue com 2ª dose para idosos com 85 anos ou mais nesta sexta

Guarulhos manterá nesta sexta-feira (5) a vacinação com a segunda dose da Coronavac para idosos com idade igual ou superior a 85 anos, bem como para profissionais de saúde de consultórios e clínicas particulares. Quatro polos funcionarão das 9h às 17h com atendimento para quem chegar a pé e também em sistema drive-thru, exclusivamente para a população idosa no Bosque Maia (avenida Paulo Faccini, s/nº), na UBS Morros (rua Delmiro, 299), na UBS Inocoop (rua Elias Dabarian, 310) e no CEU Pimentas (estrada do Caminho Velho, 351).

No ato da imunização é necessário apresentar o comprovante da primeira dose e documento de identidade com foto e CPF. De acordo com os dados provisórios e sujeitos a alterações do Sistema Vacivida, atualizados até as 13h desta quinta-feira, 56.481 vacinas contra a Covid-19 já foram administradas em Guarulhos. Deste total, 43.505 são da primeira dose e 12.976 da segunda aplicação.