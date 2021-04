Sem receber doses suficientes, Guarulhos é a 5ª cidade em ranking de vacinação contra a covid-19

O Governo de São Paulo passou a divulgar nesta quinta-feira (1º) o percentual de vacinação em cada município de São Paulo em relação à população local. Guarulhos figura na quinta posição ranking com um total de 113.243 doses aplicadas. Isso porque, mesmo sendo o segundo maior município do estado, a cidade recebeu menos doses do imunizante que municípios com população inferior.

Na primeira posição aparece a capital com 1.807.162 doses, seguida por Campinas com 183.655, São Bernardo do Campo com 119.554 e Santo André com 118.791 doses.

O ranking está disponível no site do Vacinômetro do Governo de São Paulo (www.vacinaja.sp.gov.br/vacinometro), no botão “Ranking de Vacinação”. O Vacinômetro é alimentado diretamente com as informações do Vacivida, plataforma digital integrada para monitorar toda a campanha de vacinação contra a covid-19 no Estado.

A ferramenta digital, desenvolvida em uma parceria entre as secretarias estaduais de Comunicação, Saúde, Desenvolvimento Regional e a Prodesp, permite a qualquer pessoa acompanhar em tempo real o número de vacinados em todo o estado.