Vírus da Covid-19 acelera envelhecimento e causa impactos a esquizofrenia

- PUBLICIDADE -



Quando o vírus da covid-19 infecta uma pessoa, os padrões de proteínas do cérebro podem ser diretamente alterados, conforme o novo estudo publicado nesta sexta-feira (19) na revista científica European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience.

Algumas dessas alterações se assemelham a mudanças que ocorrem no cérebro de uma pessoa com esquizofrenia e doenças cognitivas, como o Alzheimer. O que sabemos é que a covid-19 é uma doença causadora de inflamação sistêmica e que afeta o cérebro. Os sintomas como a névoa cerebral e a falta de memória podem permanecer até meses após a recuperação.

No novo estudo, os pesquisadores analisaram o proteoma de cérebros das pessoas que faleceram por covid-19. Isso significa um mapeamento das proteínas do órgão, uma investigação a nível molecular.

“O conjunto de proteínas que as células têm é o complemento do genoma. Ao passo que nós temos nossos genes que determinam todas nossas funções biológicas e quem nós somos, a proteína é a forma com a qual esses genes se expressam”, explica Daniel Martins-de-Souza, pesquisador do Laboratório de Neuroproteômica da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). “O genoma é uma receita de bolo e a proteína é o bolo”, diz ele.

Logo após mapear os padrões de proteínas do cérebro de pessoas com covid-19, os autores do estudo analisaram quais são as funções que foram afetadas pelas mudanças em relação a um cérebro saudável e também ao cérebro de pessoas com esquizofrenia.

O pesquisador conta que as proteínas são relativamente as estruturas encontradas nos estudos sobre a doença de Parkinson, Alzheimer e doença de Huntington. A pesquisa também identificou que, tanto o vírus quanto a esquizofrenia alteram a neurotransmissão, sendo assim, a comunicação das células cerebrais.

Isso explicaria a perda cognitiva que a covid-19 causa nas pessoas. Porém, o pesquisador afirma que, para entender como isso acontece, são necessários mais estudos.