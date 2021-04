Prefeitura autua três hipermercados por aglomeração

Fiscais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU), órgão fiscalizador dos estabelecimentos comerciais em Guarulhos, autuaram na noite desta quinta-feira (1º) três hipermercados, um na Vila Rio de Janeiro e dois no Centro. Os locais foram denunciados pela população por gerar aglomerações dentro e fora dos espaços, desrespeitando o decreto 37.864/2021, publicado no último dia 26, que versa sobre a necessidade desses estabelecimentos autorizarem a entrada de apenas uma pessoa por família.

Nos locais os fiscais encontraram grandes filas do lado de fora, sem distanciamento. Dentro dos estabelecimentos também foram constatadas filas e corredores lotados.

Para o secretário de Desenvolvimento Urbano, Bruno Gersósimo, é necessário que os supermercados tenham consciência do momento que o país vive e busquem se adaptar às exigências. “Vimos muito locais lotados, com filas dentro e fora, sem distanciamento e sem um funcionário orientando a população. Desta forma, as regras acabam não sendo aplicadas e prejudicando a todos. Iremos intensificar as fiscalizações neste final de semana para garantir seu cumprimento”, afirmou.

Denúncias

Denúncias podem ser realizadas pelos números 153 ou 2453-6700 / 6701 / 6705, da SDU.