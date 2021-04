Câmara de Guarulhos divulga número provisório de telefone

Com a mudança para a sede própria, na Vila Augusta, em meados de março, a Câmara de Guarulhos ainda não possui um serviço de telefonia para os munícipes se comunicarem com os diversos setores da Casa e com os gabinetes dos vereadores. Como este processo ainda levará algumas semanas para ser concluído, a Administração colocou à disposição o número (11) 2461-1238, mas somente para recados, que serão enviados por e-mail aos destinatários.

Vale lembrar que o sistema FalaAqui!, criado pelo Legislativo de Guarulhos, permite a qualquer pessoa fazer solicitações e enviar mensagens e comentários aos vereadores via internet. Se este for o caso, para utilizar o serviço, o munícipe deve primeiro enviar um e-mail para [email protected] e seguir as orientações da resposta para se cadastrar e iniciar a comunicação com o Parlamento.