Radar é instalado na rua Capitão Gabriel

A prefeitura instalou um dispositivo conhecido como lombada eletrônica na rua Capitão Gabriel, altura do número 35 – próximo à Igreja Matriz. O objetivo é reduzir a velocidade dos veículos naquele trecho, onde há grande concentração de pedestres.

Segundo a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU), o equipamento foi instalado no último dia 24 de março. A aferição do aparelho está marcada para 14 de abril e, por enquanto, não há data prevista para o início do funcionamento efetivo.

Outro aparelho do mesmo tipo será instalado no próximo dia 15 na rua Bela Vista do Paraíso, Jardim Presidente Dutra, altura do número 2.222, sentido Centro-Bairro. Ainda não há data prevista para aferição do aparelho.