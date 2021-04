Iniciadas as obras do corredor de ônibus da avenida Papa João Paulo I

A Prefeitura de Guarulhos começou nesta quarta-feira (7) a construção do corredor de ônibus da avenida Papa João Paulo I. A via preferencial para o tráfego do transporte coletivo terá extensão de 3,6 km, desde a junção com a avenida Monteiro Lobato até a alça de acesso da rodovia Presidente Dutra (km 213) à avenida Jacu Pêssego, ambas em Cumbica. O corredor irá beneficiar diariamente cerca de 50 mil pessoas usuárias do transporte público.

Paralelamente à implantação do corredor, o projeto prevê ainda a construção de paradas de embarque de passageiros, duas faixas para tráfego pesado, ciclovia, reconstrução dos passeios, adequação do sistema de drenagem de águas pluviais com instalação de tubulação adicional, além de desassoreamento de parte estrutura, entre outras intervenções. O prazo para entrega é de doze meses e o investimento, de R$ 23,7 milhões.



A construção do corredor de ônibus da avenida Papa João Paulo I é parte do projeto de melhoria da mobilidade urbana de Guarulhos através da interligação de corredores municipais das avenidas Santos Dumont e Monteiro Lobato. “Este grande investimento trará resultados extraordinários para a mobilidade urbana”, resumiu o prefeito Guti durante vistoria, no início da semana, na Monteiro Lobato, altura da Base Aérea de Cumbica, em companhia do secretário de Obras, Marco Antonio Guimarães.