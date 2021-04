Novos corredores de ônibus vão beneficiar cerca de 123 mil pessoas diariamente

A Prefeitura de Guarulhos iniciou nesta semana a construção dos corredores de ônibus das avenidas Monteiro Lobato e Papa João Paulo I. A estimativa é que, após a conclusão, segundo a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, cerca de 123 mil usuários do transporte público que utilizam essas vias, tanto no sentido Centro quanto no bairro, sejam beneficiados diariamente com viagens mais rápidas e mais conforto na espera, embarque e desembarque.



Localizado na junção entre a avenida Papa João Paulo I e a alça de acesso ao viaduto sobre a rodovia Hélio Smidt, no Parque Cecap, o corredor da Monteiro Lobato terá aproximadamente 4 quilômetros de extensão. Para atender ao trânsito dos ônibus no sentido Centro será realizada a requalificação da rua João Veloso. Já na Papa João Paulo I a faixa exclusiva para o transporte coletivo terá 3,6 quilômetros de extensão, desde o encontro com a avenida Monteiro Lobato até a alça de acesso da rodovia Presidente Dutra (km 213) à avenida Jacu Pêssego, em Cumbica.



Em ambos os casos, os projetos elaborados pela Secretaria de Obras preveem ainda a construção de paradas de embarque e desembarque, ciclovias, reforma de passeios, ampliação do sistema de drenagem, entre outros itens. O prazo de conclusão das intervenções é de 12 meses e o investimento total, de R$ 39,6 milhões.