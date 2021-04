‘Godzilla vs. Kong’ supera ‘Tenet’ e se torna maior bilheteria da pandemia nos EUA

Godzilla vs. Kong superou a performance de Tenet nas bilheterias americanas e com US$ 70 milhões arrecadados nos EUA se tornou a maior bilheteria durante a pandemia no país. Também da Warner Bros., o thriller de Christopher Nolan acumulou US$ 58.4 milhões enquanto em cartaz [via Variety].

Na bilheteria mundial, a produção já superou o marco de US$ 350 milhões, depois de estabelecer um novo recorde de estreia para um filme hollywoodiano fora dos Estados Unidos durante a pandemia.

O desempenho de Godzilla vs. Kong é ainda mais impressionante quando considerado que cinemas nos EUA estão em abertura gradual, com protocolos de segurança, além de que o longa foi disponibilizado na HBO Max no mesmo dia da estreia dos cinemas. Na plataforma de streaming o filme também bateu recorde de audiência.

Segundo a sinopse oficial de Godzilla vs Kong, em um tempo em que monstros andam pela Terra, a luta da humanidade pelo seu futuro coloca Godzilla e Kong em uma rota de colisão que mostrará as duas forças mais poderosas da natureza se chocando em uma espetacular batalha que sempre será lembrada. Enquanto a Monarch embarca em uma missão perigosa em um terreno desconhecido e descobre pistas sobre a origem dos Titãs, uma conspiração dos humanos ameaça varrer as criaturas, boas e ruins, da face da Terra para sempre.

Godzilla vs Kong será lançado em 29 de abril nos cinemas brasileiros. Lá fora, o filme estreou simultaneamente nas telonas e no streaming HBO Max.