PP atende pedido de Bolsonaro e apoiará Xerife em Guarulhos

Atendendo a um pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o Partido Progressistas (PP) apoiará a pré-candidatura do deputado estadual, Jorge Wilson Xerife do Consumidor, à Prefeitura de Guarulhos.

Em reunião realizada ontem com lideranças políticas na sede do PL, ficou acertado que o PP, antes comprometido com a pré-candidatura de Lucas Sanches, vai migrar para a pré-campanha do Xerife.

Segundo informações do jornal O Estado de SP, a decisão foi motivada por um pedido direto do ex-presidente Jair Bolsonaro, que também está apoiando Jorge Wilson, junto com o atual prefeito Guti e o governador Tarcísio de Freitas. Estiveram presentes na reunião os presidentes do PL, Valdemar Costa Neto, do PP, Ciro Nogueira, e do Republicanos, Marcos Pereira.

Conforme a publicação, Costa Neto entendeu a decisão de Nogueira por se tratar de um pedido do próprio Bolsonaro a seu ex-ministro da Casa Civil, mas afirmou que não retirará a pré-candidatura de Sanches na cidade. Mesmo com a divergência, os dirigentes partidários seguem com boa relação.