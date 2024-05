Governo de São Paulo celebra dia do orgulho nerd com programação especial

- PUBLICIDADE -



No dia 25 de maio, o Pavilhão da Bienal no Parque Ibirapuera será palco de uma comemoração inédita dedicada ao Dia do Orgulho Nerd. O evento organizado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas marca a inclusão do Dia no calendário paulista com uma programação extensa e totalmente gratuita, como desfile de cosplay, exibição de animes e tokusatsu, shows e mais, das 10h às 22h.

A comemoração simboliza a valorização e o reconhecimento da diversidade cultural nerd e geek. Como destaca a secretária da Cultura, Marília Marton, “será um dia dedicado a celebrar e incentivar a criatividade, a imaginação e a paixão por explorar novos mundos e ideias em todas as suas formas”.

Ricardo Cruz e Larissa Tassi, famosos no segmento, prometem encantar o público com suas interpretações de músicas de animes. O evento, que conta com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte (Apaa), terá também a participação dos Metais de São Caetano, criando um mix de música clássica e popular.

Para saber as últimas novidades da programação, o site www.orgulhonerd.sp.gov.br está disponível.

Concurso de cosplay

Quem estiver presente poderá ainda dar vida aos seus personagens favoritos em um concurso de cosplay. As inscrições estão abertas e podem ser feitas via formulário online.

A data

Também conhecido como “O Dia da Toalha”, o Dia do Orgulho Nerd é comemorado mundialmente no dia 25 de maio em homenagem ao escritor Douglas Adams, criador do “Guia do Mochileiro das Galáxias”. Em seus livros, uma sátira à sobrevivência no espaço, o autor defende que o item mais importante para se aventurar em uma viagem pela galáxia é uma toalha.

O marco é, também, o mesmo da estreia do filme Star Wars: Episódio IV — Uma Nova Esperança, lançado em 1977. Essa data não apenas representa um momento icônico do mundo nerd, mas também uma celebração mundial que transcende barreiras.