Ministério da Saúde encontra 100 mil doses da CoronaVac ‘perdidas’ em Guarulhos

O Ministério da Saúde informou que encontrou 100 mil doses da vacina CoronaVac, desenvolvida pelo Instituto Butantan e entregue ao governo federal para distribuição nacional. As vacinas estão no estoque localizado no Taboão.

Segundo a pasta, as doses “perdidas” serão distribuídas para os estados a partir desta quinta-feira (29). Elas serão entregues junto com 5,2 milhões de doses da vacina AstraZeneca/Oxford.

O Ministério da Saúde ainda considerou que é normal que “algumas” doses de vacinas fiquem perdidas no estoque, mesmo com o país batendo as 400 mil mortes e passando pelo pior momento da pandemia de covid-19. Segundo o órgão do governo Bolsonaro, essas doses estavam desaparecidas pois é comum que “algumas” fiquem no Centro de Distribuição em Guarulhos, para controle de qualidade, mas que essa parte será distribuída aos poucos, por semana aos estados.