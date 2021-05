Guarulhos receberá mais de 33 mil doses de vacina

Os municípios do Condemat – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê recebem entre hoje (12) e amanhã (13) o 21º lote de imunizantes contra a covid-19. Guarulhos receberá 33.022 doses.

O lote conta com 73.123 doses, sendo que 55.383 são do laboratório AstraZeneca e devem ser utilizadas como primeira dose para pessoas com deficiência permanente, que têm entre 50 e 54 anos e recebem Benefício de Prestação Continuada (BPC), e pessoas com comorbidades na faixa etária entre 50 e 54 anos. O restante, 17.740 doses, são CoronaVac destinadas à aplicação de segunda dose para idosos de 80 a 89 anos.

Com esta nova remessa, a região contabiliza 874.415 doses de vacinas recebidas desde o início da campanha, entre CoronaVac e AstraZeneca. Até o momento não há previsão de envio de um novo lote para o município de Santa Branca, que pertence a outro Grupo de Vigilância Epidemiológico (GVE).

Confira o quantitativo por município: (D1 – Pessoas com comorbidades e deficiência / D2 – Idosos de 80 a 89 anos

Arujá: 1.637 / 540

Biritiba Mirim: 625 / 250

Ferraz de Vasconcelos: 477 / 810

Guararema: 569 / 270

Guarulhos: 25.172 / 7.850

Itaquaquecetuba: 6.302 / 1.320

Mogi das Cruzes: 8.308 / 3.470

Poá: 2.179 / 750

Salesópolis: 344 / 180

Santa Isabel: 1.163 / 480

Suzano: 5.607 / 1.820