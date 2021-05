Longa-metragem revive melhores momentos da 12ª Mostra de Teatro de Rua de Guarulhos

Cabuçu – Brasil Arte e Resistência na Pandemia é o nome do novo documentário do Movimento Cabuçu, longa-metragem produzido durante a 12ª Mostra de Teatro de Rua de Guarulhos, com lançamento previsto para mês que vem, quando se comemora o Dia do Meio Ambiente (5 de junho). O filme integra as ações da 12ª Mostra de Teatro de Rua, projeto aprovado pelo FunCultura com recursos federais da Lei Aldir Blanc.

Elaborado durante os eventos artísticos da mostra, o filme tem aproximadamente 75 minutos, foi gravado durante o período de pandemia, entre os meses de dezembro e janeiro de 2021, e mostra inúmeros desafios que a equipe enfrentou para a realização do evento.

“Nesta edição da mostra tínhamos grupos de todo o Brasil e, como não tínhamos como ir até eles para gravar, elaboramos um material que orientasse as gravações, uma espécie de manual técnico para gravar com smartphone, um equipamento que é mais acessível a todos”, explica a diretora Janaina Reis, atriz e palhaça que desde os primórdios, em 2010, atua junto ao movimento. Janaína explica ainda que todas as entrevistas com a equipe da mostra foram realizadas na sede da ONG Projeto Pelegrino, localizada no Cabuçu, seguindo os protocolos de segurança durante a gravação.

Para Rodrigo Maia, produtor da mostra, trabalhar dentro da pandemia e trazer o teatro para o ambiente virtual foi desafiador. “Isso também proporcionou grande abertura do projeto ao ultrapassar os limites de Guarulhos e São Paulo, atingindo artistas e espetáculos de outras regiões do Brasil. Houve uma troca singular entre as culturas, entre os dialetos e o espaço de diálogo entre a produção e cada artista”, comemora.

Mostra de Teatro de Rua

Esta é a segunda obra audiovisual da Mostra de Teatro de Rua de Guarulhos desenvolvida com direção de Janaína Reis, que também dirigiu o curta-metragem Olha o Teatro no Meio da Rua, com a Companhia Bueiro Aberto, da qual também faz parte e que traça um histórico do evento.

Em Cabuçu – Brasil Arte e Resistência na Pandemia a ideia foi trazer um olhar para os artistas que participaram da mostra e de como a pandemia impactou essas manifestações artísticas Brasil afora. “A riqueza da obra é traçar uma espécie de panorama de como as artes de rua resistiram ao momento pandêmico, a partir do olhar da mostra e de como ela se adaptou e se expandiu também pelo investimento público, em arte e cultura por meio da Lei Aldir Blanc, o que revela a importância dessas políticas de incentivo”, diz Janaina.

Para saber mais sobre o Movimento Cabuçu acesse a fanpage no Facebook: facebook.com/Cabucucantareira.

Para conhecer outros eventos culturais que acontecem na cidade acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.