UBS convocam idosos de 75+ ainda não imunizados contra a covid-19

A partir desta quinta-feira (20) os idosos de 75 anos ou mais que ainda não tomaram a vacina contra a covid-19 podem procurar diretamente a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais perto de sua residência para se vacinar, sem necessidade de cadastramento prévio. A medida foi adotada pela Secretaria da Saúde de Guarulhos para aumentar a cobertura vacinal dessa população, que está em 80,4%, enquanto que a meta preconizada pela campanha é imunizar pelo menos 90% de cada público-alvo.

Para se vacinar basta comparecer das 8h às 16h em uma das 66 UBS da cidade, com exceção das unidades Paulista, Alvorada e Dona Luíza, portando documento de identidade com foto, CPF e cartão SUS. A mesma medida passa a valer na próxima segunda-feira (24) para as pessoas com idade igual ou maior que 60 anos que ainda não foram imunizadas, cuja cobertura vacinal está em 78,8% na cidade.

É importante destacar que a vacinação contra a covid-19 ocorre simultaneamente à Campanha Nacional de Imunização contra a Influenza (gripe). No entanto, as duas vacinas não podem ser administradas ao mesmo tempo, devendo-se respeitar o intervalo mínimo de 14 dias entre os dois imunizantes. Por isso, é importante que as pessoas levem a carteirinha de vacinação aos postos.

De acordo com os dados provisórios e sujeitos a alterações extraídos do Sistema Vacivida, Guarulhos administrou 279.697 vacinas contra a covid-19 até as 14h desta terça-feira (18). Desse total, 179.065 foram de primeiras doses e 100.632 da segunda aplicação.