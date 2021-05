Empresa de Guarulhos fabrica malas personalizadas a partir de garrafas PET

Imagine uma mala de viagem resistente, sustentável e com o visual que você quiser. Agora, pense em um produto menor, uma mochila, mas com os mesmos atributos de personalização, resistência e preocupação com o meio ambiente.

E se você sonha com um produto com essas características, mas que sirva para seu dia a dia, como uma bolsa menor, que consiga carregar no ombro para onde for, isso também é possível!

Sediada em Guarulhos, na Grande SP, a empresa Kameleon, do Grupo WBS, tem a sustentabilidade em seu DNA. A WBS iniciou suas atividades com o conserto de malas no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica. “Quer algo mais sustentável do que o conserto de objetos? A gente presta serviços para as principais companhias aéreas. E hoje, mais de dez anos depois, temos o orgulho de dizer que somos pioneiros com a Kameleon, a única empresa do país que produz malas personalizadas, de acordo com a necessidade de cada cliente, e sem limite mínimo de quantidade”, disse Marco Wagner, um dos sócios da marca.

A Kameleon utiliza garrafas PET como matéria-prima para a fabricação de partes que envolvem malas de viagem, mochilas e shoulder bags. As estruturas desses acessórios simplesmente não quebram e a imagem personalizada não risca!

Personalização e produtos licenciados

As estampas personalizadas das malas da Kameleon vão muito além do nome do dono da bagagem. “Nós respeitamos as características únicas e as diferenças de cada um dos nossos clientes, eternizando o gosto, o estilo e a personalidade de cada um”, explicou o empresário. “Conseguimos fazer a mala exatamente do jeito que o cliente quer. Seja com foto, desenho, logomarca etc. É personalização de verdade. Aquela bagagem será única”.

A empresa ainda oferece estampas exclusivas das marcas Hello Kitty, grande sucesso entre crianças e adultos, e Warner Bros, uma das maiores produtoras cinematográficas do mundo. O licenciamento da produtora e da marca infantil vale para todo o território nacional. Também será a fornecedora oficial das shoulder bags utilizadas por toda a delegação de atletas brasileiros nas Olimpíadas de Tóquio, neste ano, e em Londres, em 2024. “Além disso, somos parceiros da ONG Heróis do Bem, que faz um lindo trabalho dentro dos hospitais, alegrando crianças que tratam algum tipo de câncer. Produzimos malas, mochilas e shoulders exclusivas para eles, que são uma fonte de receita para a entidade. Temos uma responsabilidade ambiental e social muito grande. Isso faz parte dos nossos valores”, completou.

Meio ambiente

A sustentabilidade é algo essencial. Segundo o Censo da Reciclagem de PET no Brasil, realizado pela Associação Brasileira da Indústria do PET (Abipet), o país reciclou 55% das garrafas PET descartadas no ano de 2019 (331 mil toneladas), registrando um aumento de 12% em relação a 2018 (278 mil toneladas).

Para fazer uma mala de bordo, por exemplo, a Kameleon reutiliza 32 garrafas PET de dois litros. De acordo com o Ibama, cada garrafa dessas pode demorar de 200 a 600 anos para se decompor. Para a shoulder bag pequena a Kameleon retira do meio ambiente 12 garrafas de 500 ml.

Patente orgulhosamente brasileira

Depois de mais de 6 anos de pesquisa, todo o processo foi patenteado pela Kameleon, que além de estar estruturada para atender todo o mercado nacional, se prepara para iniciar a internacionalização do seu produto. A patente cobre mais de 190 países. “Temos conversas avançadas para a entrada em solo americano. É um público que dá especial valor à sustentabilidade e à customização. E neste momento, com a diferença cambial, nos tornamos especialmente atrativos para eles. Além dos Estados Unidos, iniciamos conversas sobre nossa entrada na União Europeia”, comenta Marco Wagner.

Serviço

Kameleon Bags

(11) 2421-3656

(11) 97491-7465

http://kameleonbags.com.br/

[email protected]

Segunda a sexta-feiras, das 8h às 18h