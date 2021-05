Rede Barbosa Supermercados realiza Festival Meu Bebê

De 14 a 28 de maio quem passar pelo Barbosa Supermercados pode aproveitar o Festival Meu Bebê.

A campanha especial reúne as melhores ofertas em produtos voltados ao cuidado, higiene e alimentação do bebê, em parceria com marcas como Pampers, Comfort, Danoninho, Johnson&Johnson, OMO, Nestlé, Dove entre outras.

A ação é válida nas 32 unidades da rede localizadas na capital, Grande São Paulo e interior.

“O festival com descontos expressivos é uma oportunidade de os clientes conhecerem o mix de produtos para bebês disponível em todas as lojas do Barbosa Supermercados, além de garantir produtos de qualidade com ótimo custo-benefício”, afirma Andrey Matos, gerente de marketing da rede supermercadista.

Durante o Festival Meu Bebê os clientes podem efetuar parcelamento em até 3x sem juros no Barbosa Card, além de oportunidades e parcelamento diferenciadas ao utilizar o cartão do mercado.

Serviço

Festival Meu Bebê

Período: De 14 de maio a 28 de maio

Mais informações: (11) 3003-2557 – www.barbosasupermercados.com.br

Instagram: @barbosasupermercados