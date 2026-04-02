Conservatório de Artes de Guarulhos recebe workshop gratuito sobre blues

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O Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos recebe no próximo dia 27, às 20h, o evento Workshop de Blues – História, linguagem e improvisação, que abordará história, linguagem e improvisação. O responsável por ministrar a formação será o guitarrista e professor da instituição, Armando Leite, ao lado do pianista e também professor, Renato Alves.

Considerado um dos gêneros mais influentes da história da música, o encontro percorrerá os caminhos históricos do blues desde suas origens históricas até sua evolução na guitarra moderna. Dividido em três partes, após a linha do tempo, os docentes irão explorar a tradicional estrutura de 12 compassos, os diferentes tipos de andamento, as principais escalas, arpejos e recursos expressivos utilizados por guitarristas. Para finalizar, o workshop abordará o blues jazz, mostrando como a linguagem do blues se sofisticou harmonicamente dentro do universo do jazz.

Através de exemplos musicais, demonstrações práticas e reflexões sobre a importância do blues para qualquer músico que deseja desenvolver linguagem, expressão e improvisação, a formação busca mostrar ao público as infinitas possibilidades que a música pode trazer.

Gratuita, a participação no encontro é aberta ao público e terá a presença garantida mediante retirada do ingresso, que será distribuído com 1 hora de antecedência na secretaria da instituição. Para os alunos do conservatório, o comparecimento garante carimbo de participação.

Serviço

Workshop de Blues – História, linguagem e improvisação

Com o guitarrista e professor Armando Leite e participação de Renato Alves no piano

Dia 27 de abril às 20h

Auditório do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos | Rua Ipê, 71 – Centro – Guarulhos

Distribuição de ingressos a partir das 19h na secretaria do local

Vale carimbo para os alunos da instituição