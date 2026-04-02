Encontro celebra o Dia Internacional da Dança com 60 apresentações no Adamastor

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No próximo dia 26 de abril, domingo, o Teatro Adamastor vai receber o Encontro de Dança de Guarulhos (ENDA) 2026, uma das datas mais movimentadas do calendário cultural de cidade. Serão 60 apresentações, mais de 700 bailarinos em cena e uma tarde inteira dedicada à dança. A entrada é solidária, com 1 kg de alimento não perecível, e as apresentações começam às 14h30.

O evento é uma realização da Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos e acontece todo ano em torno do Dia Internacional da Dança, celebrado em 29 de abril. A data foi criada em 1982 pelo Comitê Internacional de Dança (CID) da Unesco como forma de dar visibilidade à dança e pressionar governos por políticas públicas mais consistentes para a área. Em Guarulhos, ela ganhou um rosto próprio: o ENDA.

Programação

A programação do dia é dividida em três blocos. O primeiro, das 14h30 às 16h30, é dedicado às crianças de 3 a 12 anos. O segundo vai das 17h às 18h30, e o terceiro encerra a noite das 19h às 20h30. Não há um estilo específico: ballet clássico, dança contemporânea, funk, forró, samba, qualquer modalidade tem espaço no ENDA, o que faz do evento um retrato bastante fiel da diversidade cultural da cidade.

A bilheteria abre às 13h, com limite de um ingresso por pessoa. Basta chegar com 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade.

Inscrições abertas

Grupos de dança com sede em Guarulhos interessados em se apresentar podem se inscrever gratuitamente a partir desta quinta-feira (2), pelo e-mail [email protected]. Os critérios são simples: coreografia com no mínimo seis integrantes, duração máxima de quatro minutos e qualquer modalidade de dança. Não há restrição de idade para os bailarinos.

Depois do primeiro contato, os responsáveis pelos grupos recebem um link com o formulário oficial e as orientações para envio das músicas e da lista de participantes. O processo é rápido, mas as vagas são limitadas a 60 grupos.

Um evento que a cidade construiu ao longo dos anos

O ENDA não surgiu pronto. É um evento que foi crescendo edição a edição, com a participação ativa das academias, coletivos e grupos independentes de dança da cidade. Hoje, com mais de 700 bailarinos inscritos e 60 apresentações em um único dia, ele é um dos maiores encontros de dança da região metropolitana de São Paulo e segue sendo gratuito para o público, acessível e enraizado nas comunidades que fazem a dança de Guarulhos acontecer todos os dias.

Serviço

Encontro de Dança de Guarulhos 2026

Data: 26 de abril de 2026

Dia da semana: domingo

Horário: 14h30 (Bloco 1: 14h30 a 16h30 | Bloco 2: 17h a 18h30 | Bloco 3: 19h a 20h30)

Local: Teatro Adamastor

Endereço: avenida Monteiro Lobato, nº 734 – Vila Camargos

Classificação etária: livre

Inscrição (para grupos participantes): gratuita, pelo e-mail [email protected], a partir de 2 de abril, vagas limitadas a 60 grupos

E-mail: [email protected]

Entrada público: 1 kg de alimento não perecível

Realização: Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos