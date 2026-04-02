CEUs e Cemear não abrem neste final de semana em Guarulhos

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A Secretaria de Educação informa que os Centros Educacionais Unificados (CEUs) e o Centro Municipal de Educação e Artes (Cemear) estarão fechados entre os dias 3 a 5 de abril (sexta-feira, sábado e domingo).

A interrupção do atendimento na sexta-feira (03) ocorre em virtude do feriado nacional da Paixão de Cristo, seguindo o calendário anual. Já no sábado (04) e domingo (05), o fechamento é necessário para a realização do serviço de desinsetização preventiva das unidades, garantindo a higiene e a segurança dos frequentadores.

Exceção: O Centro Municipal de Educação Adamastor permanecerá aberto durante todo o período, mantendo sua programação cultural e de lazer normalmente à disposição da população.

As atividades serão retomadas regularmente na segunda-feira, 6 de abril.