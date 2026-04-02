Inscrições para a 9ª Conferência Municipal de Cultura de Guarulhos são prorrogadas até este domingo

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A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, informa que o prazo de inscrições para a 9ª Conferência Municipal de Cultura foi prorrogado até este domingo, dia 5 de abril.

Inicialmente previsto para se encerrar nesta quinta-feira, dia 2, o período de inscrições foi estendido devido à alta procura e ao grande interesse da população em participar do encontro, que é um dos principais espaços de diálogo e construção de políticas públicas culturais no município.

Com o tema “Guarulhos: Democracia e Direito à Cultura”, a conferência reunirá artistas, produtores, agentes culturais e munícipes interessados em contribuir com o fortalecimento da cultura local. Além dos debates, o evento também será responsável pela eleição de representantes da sociedade civil para o Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC) e para o Conselho Diretor do FunCultura.

A 9ª Conferência Municipal de Cultura de Guarulhos será realizada no dia 11 de abril, das 8h às 18h, no CEU Ponte Alta.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de forma online por meio do link:

https://formularios.guarulhos.sp.gov.br/pt-br/form/9a-conferencia-cultura

A Secretaria reforça a importância da participação popular no processo, que contribui diretamente para a definição das diretrizes culturais da cidade.