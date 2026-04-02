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Guarulhos inicia formação em Libras para ampliar acesso da população surda aos serviços de saúde

Por
Redação Guarulhos Hoje
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Divulgação / PMG
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Teve início nesta quarta-feira, dia 1º, o curso básico de Língua Brasileira de Sinais (Libras) voltado aos servidores da saúde municipal. A formação, realizada em parceria entre as secretarias da Saúde (Escola SUS) e da Educação, reúne 45 participantes e busca qualificar profissionais de diversas frentes de atendimento para ampliar a comunicação com a população surda e o acesso aos serviços de saúde.

As aulas acontecem no CME Adamastor, com encontros semanais às quartas-feiras, das 9h50 às 11h50, até 17 de junho. Participam profissionais da Atenção Básica, da Especializada e de Urgência, além dos departamentos Administrativo e de Infraestrutura. Ao final, os participantes receberão certificado.

A iniciativa vai além do aprendizado de um novo idioma e integra estratégias de comunicação inclusiva no SUS. Para o paciente surdo, ser compreendido diretamente pelo profissional de saúde, sem a necessidade constante de intermediários, amplia a autonomia, a privacidade e a segurança no atendimento.

Ao longo da formação, os participantes terão contato com noções básicas de Libras aplicadas a situações do cotidiano dos serviços de saúde, contribuindo para um atendimento mais direto, seguro e humanizado.

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