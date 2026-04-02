Prefeitura promove limpeza e desassoreamento do córrego Tanque Grande

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O trabalho de limpeza e desassoreamento de trecho do Córrego Tanque Grande, localizado na rua Boa Vista, no Jardim São João, começou bem cedo nesta quinta-feira (2). O serviço é realizado por meio da Regional São João, da Secretaria de Administrações Regionais (SAR) da Prefeitura de Guarulhos.

De acordo com os técnicos da SAR, a realização do serviço enfrenta importantes desafios, como as ocupações desordenadas e a geografia do local, que apresenta, por exemplo, o crescimento da vegetação e o afunilamento do córrego.

As equipes fazem a remoção dos resíduos do leito com o apoio de uma escavadeira, além de promover o alargamento e a limpeza das margens.

Com a adoção das ações de zeladoria em toda a extensão do Tanque Grande, a Prefeitura tem por objetivo melhorar a fluidez e a capacidade de vazão das águas, minimizando os riscos de alagamentos na região.

A execução do serviço faz parte da Operação Tempestade, iniciativa da Prefeitura voltada à prevenção de alagamentos, além de reafirmar o compromisso do município com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana. As ações são promovidas pela SAR, por meio de suas oito regionais.